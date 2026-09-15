Finlandia se suma a la iniciativa francesa de disuasión nuclear frente a la amenaza rusa

Finlandia se incorporará a la iniciativa impulsada por Francia para reforzar la dimensión europea de su disuasión nuclear, en un nuevo paso para estrechar la cooperación bilateral en materia de defensa entre ambos países. Helsinki y París han mantenido conversaciones al más alto nivel político y técnico antes de cerrar el acuerdo.

El Ministerio de Defensa finlandés confirmó este lunes la adhesión mediante un comunicado en el que explica que ambos países han concluido las negociaciones y han firmado una declaración conjunta sobre la participación de Finlandia. La decisión llega después de varios contactos confidenciales entre las autoridades de los dos países.

Según la información publicada por Hartpunkt, la iniciativa fue presentada por el presidente francés, Emmanuel Macron, en marzo de 2026. En aquel momento, Francia anunció que ocho países europeos se habían incorporado al proyecto, al que posteriormente se sumó Noruega. Finlandia mantenía desde entonces conversaciones con París para participar y finalmente ha formalizado su adhesión.

Una nueva dimensión de la disuasión

El origen de la iniciativa se encuentra en el discurso pronunciado por Macron el pasado 2 de marzo en Île Longue, donde expuso las líneas generales de la doctrina nuclear francesa. El presidente francés planteó entonces una dimensión europea de los intereses vitales de Francia y presentó el concepto de "disuasión proactiva".

La propuesta busca reforzar la cooperación entre Francia y otros países europeos en torno a su capacidad nuclear, aunque sin convertir las armas atómicas francesas en un instrumento equivalente al sistema de disuasión nuclear de la OTAN.

Para Finlandia, la incorporación supone profundizar la relación bilateral con una de las principales potencias militares y nucleares de Europa. El Gobierno finlandés considera además que el movimiento encaja con la evolución de la política de defensa de sus aliados más próximos.

"La iniciativa francesa reforzará el enfoque cada vez más activo de Europa en materia de defensa. Su objetivo es mejorar la seguridad y la disuasión en toda Europa", declaró el ministro de Defensa, Antti Häkkänen, según recoge el comunicado del Ministerio de Defensa finlandés.

El Ministerio de Defensa finlandés subraya que Francia desempeña un papel central en la defensa europea gracias, entre otros factores, a su condición de potencia nuclear. Para Helsinki, participar en la iniciativa permitirá reforzar la cooperación bilateral y contribuir a la seguridad del continente.

La decisión también se produce después de que otros países nórdicos hayan decidido participar en el proyecto. Noruega, Suecia y Dinamarca ya forman parte de la iniciativa francesa, por lo que Finlandia considera su adhesión un paso coherente con la cooperación que mantiene con estos países.

"La adhesión de Finlandia a la iniciativa francesa profundizará significativamente nuestra cooperación bilateral en materia de defensa con Francia y reforzará la seguridad de Finlandia. Este es un paso natural, ya que nuestros aliados cercanos, Noruega, Suecia y Dinamarca, ya se han sumado a la iniciativa", señaló Häkkänen. No obstante, Helsinki insiste en que la iniciativa francesa no modifica ni sustituye las garantías de seguridad que ofrece la Alianza Atlántica.

No sustituirá al paraguas nuclear de la OTAN

El Gobierno finlandés recalca que el proyecto francés es independiente de la estructura de disuasión nuclear de la OTAN. Mientras que la estrategia nuclear de la Alianza se apoya en acuerdos de reparto nuclear y en la disuasión ampliada proporcionada por Estados Unidos, la iniciativa francesa se articula alrededor de la capacidad nuclear soberana de Francia.

Según el Ministerio de Defensa finlandés, la disuasión nuclear de la OTAN se ha reforzado durante los últimos años y continúa siendo la principal garantía de seguridad colectiva de la Alianza. Finlandia contribuye a esta estructura como miembro de la OTAN.

Al mismo tiempo, Helsinki considera que la capacidad nuclear francesa también aporta seguridad al conjunto de Europa y a la propia Alianza. La participación en la iniciativa, por tanto, no implica abandonar ni sustituir los compromisos adquiridos dentro de la OTAN.

"Cada país que se une a la iniciativa francesa marca su propio ritmo de participación. La iniciativa francesa difiere de la disuasión nuclear de la OTAN. Los países participantes no tendrán obligaciones como las asociadas a la defensa colectiva de la OTAN. Además, Francia no pide a otros países que contribuyan a los costes de mantener la disuasión nuclear", explicó Antti Häkkänen.

Bajo control exclusivo de Francia

La adhesión tampoco supone que Francia vaya a transferir a Finlandia el control de sus armas nucleares. La doctrina nuclear francesa conservará su carácter estrictamente defensivo y París no pretende crear un nuevo paraguas nuclear que sustituya al estadounidense dentro de la OTAN.

Las decisiones fundamentales relacionadas con el empleo de las armas nucleares francesas y con la protección de los intereses esenciales de Francia seguirán dependiendo exclusivamente de las autoridades francesas. La cooperación se desarrollará teniendo en cuenta los intereses nacionales de cada uno de los países participantes.

El Gobierno finlandés señala además que existen diferentes niveles posibles de participación. La iniciativa no establece un modelo único para todos los países que se incorporen, sino que permite determinar de manera bilateral el alcance de la cooperación.

Entre las posibilidades planteadas se encuentran los intercambios sobre la doctrina nuclear francesa, la participación de aliados como observadores en determinados ejercicios o la aportación de capacidades convencionales. En un nivel de cooperación más avanzado podría contemplarse incluso la presencia temporal de elementos de la fuerza aérea estratégica francesa en territorio aliado.

"Entre los ejemplos de posibles formas de cooperación se incluyen el diálogo sobre la doctrina nuclear francesa, ejercicios conjuntos en los que el país aliado participe como observador o aporte capacidades convencionales, o, en última instancia, el despliegue temporal de elementos de la fuerza aérea estratégica francesa en el país aliado", declaró el ministro de Defensa, Häkkänen.

La incorporación de Finlandia no se traducirá inmediatamente en el establecimiento de nuevas estructuras militares. Como primer paso, expertos de ambos países mantendrán conversaciones para determinar cómo puede ponerse en marcha la cooperación.

Después de estas reuniones, la Administración de Defensa finlandesa iniciará los preparativos necesarios para negociar con Francia las condiciones concretas del acuerdo y determinar qué modalidades de cooperación resultan adecuadas para ambos países.