Incidente grave en el mar Báltico: una fragata rusa lanza bengalas contra un helicóptero militar danés

El mar Báltico ha sido escenario en las últimas horas de un peligroso incidente entre fuerzas militares de Rusia y Dinamarca. Una fragata de la Armada rusa ha lanzados dos bengalas hacia un helicóptero militar danés que realizaba una misión rutinaria de vigilancia en aguas internacionales frente al área de Gedser. Una de las bengalas pasó muy cerca del aparato, según las Fuerzas Armadas danesas, aunque no llegó a impactar en él.

El helicóptero implicado era un AS550 Fennec de la fuerza aérea danesa. La aeronave estaba realizando fotografías de la fragata rusa cuando se produjo el lanzamiento de los dos proyectiles pirotécnicos. Las autoridades danesas precisaron que ninguno de los tripulantes resultó herido y que el helicóptero tampoco sufrió daños. El lanzamiento de bengalas cerca de una aeronave militar constituye un incidente serio.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha calificado la actuación rusa de "temeraria" y ha señalado que el episodio se suma a un patrón de comportamiento cada vez más arriesgado por parte de Moscú. El ministro danés de Defensa, Jeppe Bruus, ha calificado el incidente como "grave". El Ejecutivo de Copenhague ha decidido convocar al embajador ruso en el país para pedir explicaciones.

El incidente se ha producido en una de las zonas marítimas más sensibles de Europa, por donde transitan buques que entran y salen del Báltico a través de los estrechos daneses. La región permanece bajo una vigilancia reforzada desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, después de varios episodios relacionados con interferencias de navegación, cables submarinos, drones y movimientos de buques militares rusos.

La identidad concreta de la fragata rusa no ha sido facilitada en las primeras informaciones oficiales difundidas por Dinamarca. Tampoco se ha informado de que el lanzamiento de las bengalas fuese precedido por una maniobra de aproximación o una comunicación radiofónica entre ambos aparatos. Lo confirmado es que el buque se encontraba en aguas internacionales y que el Fennec realizaba una misión de observación cuando las dos bengalas fueron lanzadas.

El incidente coincide además con una jornada especialmente complicada para la seguridad del flanco oriental de la OTAN. Horas después, cazas de la Alianza Atlántica han derribado en Lituania un dron que había penetrado en su espacio aéreo proveniente de Bielorrusia, mientras Polonia informaba del hallazgo de otro aparato presuntamente militar en su costa báltica.