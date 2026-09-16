EEUU imputa a cinco personas vinculadas a Rusia por planificar asesinatos selectivos

El Departamento de Justicia de EEUU ha presentado cargos contra cinco personas prófugas, entre ellos dos cubanos y un venezolano, vinculadas a los servicios de Inteligencia de Rusia por pertenencia a una red que reclutaba y planificaba asesinatos selectivos en todo el mundo.

La red estaba dirigida por Rusia, objeto de la acusación formal desclasificada el martes, que pagó o intentó pagar a individuos para operaciones de vigilancia y ejecución de asesinatos selectivos, además de encargar "actos terroristas contra infraestructuras civiles y militares" en países alineados con Ucrania.

Dos de los acusados son de nacionalidad cubana: Oemis Romagoza Durruthy, de 35 años y miembro influyente de la diáspora cubana residente en Rusia, y Yaidel Delgado Suárez, de 35 años también y conocido como Viking, reclutador, según el comunicado.

También fue imputado Ángel Eduardo Castro, de 22 años y nacionalidad venezolana, "quien participó junto con Suárez en el reclutamiento de personas radicadas en EEUU para vigilar e intentar asesinar a un destacado disidente ruso".

Los otros dos miembros son de nacionalidad rusa: Yuri Khrameev, de 63 años y excoronel de los servicios de inteligencia rusos; y Kirill Khrameev, de 27 años, oficial del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) e hijo de Yuri Khrameev.

"Estos acusados presuntamente operaban como parte de una red mundial de asesinatos con ramificaciones en EEUU, intentando reclutar a ciudadanos estadounidenses y extranjeros para perpetrar homicidios por orden del Kremlin", declaró el fiscal general adjunto de Seguridad Nacional, John A. Eisenberg.

La nota indicó que la red operaba al menos desde 2024 y sus operaciones se centraron "en disidentes y desertores rusos y, más recientemente, en naciones consideradas aliadas de Ucrania".