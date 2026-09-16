El Gobierno aprueba 130 millones para sistemas de las Fuerzas Armadas: helicópteros NH90, sistemas dron contra dron…

El sostenimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas ha vuelto a ser protagonista en las últimas horas de una nueva reunión del Consejo de Ministros. A la espera de que el Gobierno apruebe los nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM) del año 2026, lo que debería ocurrir en próximas semanas, ha dado luz verde a la formalización de varios contratos por un valor de casi 130 millones de euros.

La adquisición de mayor cuantía económica está destinada a diversas piezas y suministros del helicóptero NH-90, sistema común en las Fuerzas Armadas, pues está en servicio en el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y el Espacio, con el objetivo de que estos aparatos puedan estar plenamente operativos. El contrato tiene una duración de dos años, pudiendo prorrogarse por otros dos, y alcanza una cifra de 98 millones de euros.

El segundo contrato en cuanto a valoración económica está destinado a la compra de piezas de repuesto de los sistemas operativos en distintas plataformas navales. "Es necesario para garantizar la operatividad, máxima eficacia y fiabilidad de los equipos y sistemas electrónicos instalados en las plataformas de la Armada", han explicado desde el Ejecutivo. Supone un cuantía económica de 17,2 millones y la duración del mismo es de dos años.

El tercer contrato aprobado por el Ejecutivo está destinado a la adquisición de un sistema de simulación y su instalación en la Flotilla de Aeronaves (FLOAN) de la Armada en la base naval de Rota (Cádiz), así como la actualización de los medios de simulación ya existentes para el helicóptero ligero H135. El contrato tendrá un valor estimado de 13 000 000 euros y una duración de cuatro años.

Por último, se aprueba la compra de emergencia de dos sistemas completos de interceptación aérea autónoma C-UAS de tipo "dron-contra-dron" (hard-kill) para las fragatas F80, de la clase "Santa María", que participarán desde el mes de septiembre en la Operación Atalanta que lucha contra la piratería frente a las costas de Somalia. El presupuesto para esta compra asciende a 1,15 millones de euros.