La Justicia finlandesa decreta prisión provisional para dos suecos por presunto espionaje

El Tribunal de Distrito de Helsinki decretó este miércoles prisión provisional para dos ciudadanos suecos de 37 y 40 años que fueron detenidos en Finlandia como sospechosos de espionaje, según informaron medios locales.

De acuerdo con la televisión estatal YLE, los dos sospechosos fueron arrestados "hace unos días" en Laponia por la Oficina Nacional de Investigación de Finlandia (KRP) y sus actividades de espionaje habrían tenido lugar presuntamente entre el 30 de agosto y el 12 de septiembre.

Según YLE, ambos ciudadanos comparten apellido y están registrados en el mismo domicilio en la pequeña localidad costera de Härnösand (este de Suecia). Ninguno de los dos tiene antecedentes penales en Finlandia.

La KRP, unidad policial que investiga delitos como el crimen organizado y el terrorismo, no quiso dar de momento más detalles sobre el caso para no entorpecer la investigación.

Tras el arresto, este organismo pidió al Tribunal de Primera Instancia de Helsinki la prisión provisional para los dos detenidos, al considerar que hay motivos para sospechar que cometieron actos de espionaje en Finlandia.

Después de celebrar este miércoles la vista preliminar, en la que estuvieron presentes los sospechosos, el tribunal estimó la petición de la KRP y ordenó su encarcelamiento provisional durante siete días.

Los investigadores disponen ahora de una semana para recabar más pruebas contra ellos y presentarlas al tribunal, que tendrá que decidir si prorroga su estancia en la cárcel o los pone en libertad condicional.

Aunque de momento se desconoce qué objetivos espiaron presuntamente o para quién, medios locales sugirieron que el caso puede estar relacionado con la cumbre europea sobre el Ártico celebrada el pasado domingo y lunes en Rovaniemi (capital de la Laponia finlandesa), a la que asistieron varios líderes de la UE y mandatarios de varios Estados comunitarios.

El delito de espionaje en Finlandia está castigado con una pena de prisión de entre uno y diez años.