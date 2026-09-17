Defensa confirma que varios militares agredidos por inmigrantes en Ceuta han tenido que ser evacuados a Madrid

Ceuta es una olla a presión desde el asalto masivo al perímetro fronterizo de la ciudad a finales del pasado mes de julio. Desde entonces miles de inmigrantes –las cifras oscilan entre 8.000 y 10.000, pero no hay datos oficiales– se encuentran repartidos por sus calles. Algunos están en centros de acogida organizados por el Gobierno. Otros están en campamentos improvisados en los que impera la desorganización.

Algunos de estos inmigrantes están aprovechando la falta de seguridad en la ciudad, pues el número de policías y militares desplegados en la misma no es el suficiente, para protagonizar todo tipo de altercados violentos. Incluso, se han producido varios ataques planificados y bien coordinados contra agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas. Algunos de sus autores han sido detenidos pero otros siguen libres.

El Ministerio de Defensa ha confirmado este jueves que algunos de los militares que han resultado heridos durante estos ataques provocados por inmigrantes han tenido que ser evacuados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, que se encuentra en Madrid. No ha confirmado el número exacto de los que han tenido que ser traslados a este centro, aunque habla en plural, por lo que serían al menos dos militares.

"Nuestros militares siempre profesionales, cercanos e implicados con Ceuta. Todo nuestro apoyo a los heridos en estas semanas, algunos incluso ingresados en el hospital Gómez Ulla, tras ser víctimas de agresiones mientras realizan su trabajo", ha escrito el departamento que dirige Margarita Robles en la red social X, justo después de que la ministra les haya visitado este jueves en el centro hospitalario.

La última agresión a personal uniformado se produjo la madrugada del pasado sábado 12 de septiembre, cuando una patrulla militar intentó identificar a un grupo de inmigrantes en estado de embriaguez en la zona de Juan XXIII. Uno de los integrantes del grupo empujó a uno de los militares para intentar huir, cayendo el militar sobre una zona de rocas, lo que le provocó una fractura de peroné y lesiones en el hombro.