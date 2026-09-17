Francia inicia la modernización del caza Rafale al estándar F5: contratos para Dassault, MBDA, Safran y Thales

La Dirección General de Armamento Francesa (DGA) ha comenzado a asegurar los principales desarrollos tecnológicos que formarán parte del futuro estándar F5 del Rafale. Durante este verano, el organismo ha adjudicado varios contratos a Dassault Aviation, MBDA, Safran y Thales como paso previo al lanzamiento de la fase de desarrollo del nuevo estándar, previsto para finales de 2026.

La transformación supone una renovación de mitad de vida del avión de combate francés y afectará a algunos de sus principales sistemas. El objetivo es que el Rafale pueda mantener sus capacidades frente a unas amenazas cada vez más sofisticadas y operar en escenarios en los que las defensas aéreas y los sistemas de guerra electrónica estén especialmente desarrollados.

Según Defence Industry Europe, los trabajos iniciales incluyen una nueva unidad de navegación inercial, el enlace de datos IVDL, el radar RBE2-XG, la evolución del sistema de autoprotección SPECTRA y una importante mejora del motor M88. El programa incorpora además la futura integración del misil nuclear ASN4G, destinado a sustituir al actual ASMPA renovado.

Las características del nuevo estándar

El Rafale F5 está concebido como una evolución de gran alcance respecto a los estándares anteriores. La previsión de la DGA es que el nuevo avión pueda ser certificado alrededor de 2033 y que posteriormente entre en servicio tanto en la Fuerza Aérea y Espacial Francesa como en la Marina.

Una de las claves del programa será la denominada capacidad de "entrada en primer lugar", es decir, la posibilidad de operar en espacios aéreos especialmente defendidos y abrir paso al resto de las fuerzas. Para ello, el nuevo estándar combinará sensores más potentes, comunicaciones resistentes a las interferencias, sistemas de guerra electrónica y una mayor capacidad de procesamiento de datos.

Francia también pretende que la arquitectura del Rafale sea más abierta y flexible. De esta forma, el avión podrá incorporar nuevas tecnologías y adaptar sus sistemas con mayor rapidez conforme evolucionen las amenazas y las necesidades operativas.

La modernización del Rafale está estrechamente vinculada a la renovación de la capacidad de disuasión nuclear aérea de Francia. El futuro estándar F5 será el encargado de integrar el ASN4G, el misil aire-tierra nuclear de cuarta generación que está desarrollando MBDA.

La DGA notificó en junio de 2026 a MBDA el acuerdo marco y el contrato de desarrollo del ASN4G. El nuevo misil está concebido para sustituir al ASMPA renovado actualmente en servicio y su entrada en servicio está prevista en torno a 2035. Será empleado tanto por las Fuerzas Aéreas Estratégicas como por la Fuerza Aeronaval Nuclear.

El arma incorporará nuevas capacidades destinadas a mantener la credibilidad de la disuasión francesa ante la evolución de los sistemas defensivos. Entre sus características se encuentra una elevada velocidad, que permitirá aumentar sus posibilidades de penetración frente a las defensas adversarias.

Un nuevo radar

Entre las principales novedades del Rafale F5 se encuentra también el sistema de comunicaciones IVDL, cuyo desarrollo ha sido confiado a Thales. El Inter-Vehicle Data Link permitirá reforzar el intercambio de información entre aeronaves en escenarios donde las comunicaciones estén sometidas a fuertes interferencias.

El sistema utilizará una nueva forma de onda de alta capacidad diseñada para dificultar su detección y aumentar su resistencia al bloqueo electrónico. Con ello, los Rafale podrán mantener el intercambio de información incluso cuando operen en espacios aéreos altamente disputados.

Thales también será responsable del nuevo radar RBE2-XG. Se trata de una evolución del radar AESA RBE2 que actualmente equipa al Rafale y que incorporará nuevas capacidades para incrementar la potencia disponible, ampliar el alcance de detección y mejorar la identificación de objetivos con una reducida sección radar.

El incremento de la capacidad de procesamiento permitirá además utilizar en mayor medida herramientas de inteligencia artificial. Los diferentes sensores podrán trabajar de manera coordinada, reduciendo la necesidad de intervención directa del piloto y mejorando la capacidad del avión para detectar y clasificar amenazas.

SPECTRA también será modernizado

El sistema de autoprotección SPECTRA, una de las piezas fundamentales de la supervivencia del Rafale en combate, también será actualizado para el estándar F5. Thales y MBDA France participarán en su evolución.

La nueva versión avanzará hacia una arquitectura digital y estará preparada para identificar y responder a amenazas dentro de un espectro electromagnético cada vez más saturado. La actualización permitirá mejorar tanto la detección de las emisiones enemigas como las capacidades de perturbación y autoprotección del avión.

El objetivo es que el Rafale pueda enfrentarse a sistemas de defensa aérea y guerra electrónica más avanzados sin perder capacidad de actuación en entornos especialmente complejos.

Safran elevará un 20 % el empuje del motor

Otro de los grandes cambios afectará al sistema de propulsión. Safran Aircraft Engines ha recibido un contrato para avanzar en el diseño preliminar del M88 T-REX, una evolución del motor M88-2 que equipa actualmente al Rafale.

La modificación busca incrementar el empuje máximo en aproximadamente un 20 %, pasando de las 7,5 toneladas actuales a unas 9 toneladas. El aumento permitirá disponer de una mayor reserva de potencia, especialmente importante para determinadas configuraciones y perfiles de misión.