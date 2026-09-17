Indra presenta Drizzle, su nueva familia de drones interceptores autónomos de bajo coste

Indra ha presentado en Drizzle, una nueva familia de drones interceptores autónomos diseñada para hacer frente a ataques masivos de aeronaves no tripuladas. La compañía define el sistema como eficaz y de bajo coste y lo plantea para proteger infraestructuras, convoyes y unidades desplegadas. Su reducido tamaño y peso permiten integrarlo en sistemas antidron y emplearlo también como solución de autoprotección militar.

El interceptor supera los 400 kilómetros por hora gracias a su sistema de propulsión y ofrece un alcance aproximado de 80 kilómetros. Esta capacidad puede elevarse hasta unos 130 kilómetros mediante un dron nodriza desarrollado por la compañía. El concepto busca ampliar el radio de acción utilizando elementos desechables, de modo que los interceptores puedan ser liberados cerca de la fase final de la misión y recorrer después la distancia restante.

La principal diferencia que destaca Indra está en el sistema de búsqueda y detección. Drizzle incorpora capacidad para discriminar amenazas y fijar el blanco con precisión, mientras su procesamiento en tiempo real analiza la información obtenida mediante sensores electroópticos e infrarrojos. Estos equipos proporcionan la información necesaria durante la fase terminal del ataque. La compañía prevé incorporar un radar en siguientes fases para reforzar las capacidades de detección del sistema.

El dron nodriza está diseñado para transportar varios interceptores de menor tamaño y puede volar a 30.000 pies durante los primeros 80 kilómetros. Una vez alcanzada la zona prevista, libera los drones para que recorran hasta otros 50 kilómetros y alcancen el objetivo. Indra contempla además el empleo de varios nodrizas en enjambre, creando una lluvia de interceptores destinada a saturar las defensas del adversario.

Drizlle puede actuar como efector hard-kill integrado en sistemas antidron o embarcarse para proporcionar autoprotección a vehículos terrestres y helicópteros. Indra también contempla que los nodrizas, tras completar su misión de lanzamiento, puedan actuar como vectores de ataque. El desarrollo responde al objetivo de disponer de una solución fungible y desechable frente a amenazas de bajo coste, apoyada en economías de escala y producción masiva.

La compañía ha presentado el sistema en UNVEX, principal feria española dedicada a los sistemas no tripulados, en un contexto marcado por el empleo creciente de drones en los conflictos actuales. Drezzle está concebido específicamente para afrontar amenazas de bajo coste mediante un interceptor planteado como económico, aunque la compañía no ha concretado en cuánto estaría el precio de la unidad.