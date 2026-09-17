Navantia entrega a Marruecos su nuevo buque militar por la puerta de atrás: sin ceremonia por el asalto masivo a Ceuta

La Armada Real de Marruecos tiene un nuevo buque militar. Se trata del patrullero Moulay Hassan, que ha sido construido durante los últimos cuatro años en el astillero que la empresa pública Navantia tiene en San Fernando (Cádiz). La previsión inicial es que el mismo pudiera ser entregado antes de este verano, pero un pequeño retraso ha obligado a posponer la entrega hasta este jueves.

Ese retraso también ha tenido otra consecuencia asociada, y es que la entrega se produzca en plena crisis bilateral por el asalto masivo al perímetro fronterizo de Ceuta, tal y como avanzó a principios de semana Libertad Digital. Una crisis agudizada por los informes policiales y de inteligencia que señalan al Gobierno de Rabat como instigadores de lo sucedido durante las jornadas del 30 y 31 de julio.

Fruto de esta situación, una nueva consecuencia. Pese a que inicialmente estaba previsto que la entrega se realizase con una ceremonia oficial con autoridades del país alauita, finalmente la entrega ha tenido lugar en uno de los despachos de Navantia en el astillero gaditano. Un acto casi clandestino si se compara con el acto celebrado en 2025 cuando Navantia y el gobierno marroquí celebraron la botadura de esta embarcación militar.

El nuevo patrullero marroquí se base en el Avante 1800 de Navantia. Presenta 87 metros de eslora, 13 de manga y un desplazamiento de unas 2.020 toneladas a plena carga. Puede alcanzar los 24 nudos y dispone de una autonomía aproximada de 4.000 millas náuticas navegando a 15 nudos. La dotación prevista llega a 60 personas. Su diseño está orientado a vigilancia, seguridad marítima, control de aguas, salvamento y operaciones en alta mar.

Aunque Navantia lo entrega sin armamento, la plataforma está preparada para incorporar diferentes sistemas de combate. El diseño permite un cañón principal de 76 milímetros, piezas secundarias o ametralladoras de 20 o 30 milímetros, además de misiles de pequeño tamaño y equipos de guerra electrónica. Será la Marina Real marroquí la que decida posteriormente la configuración final del buque y los sistemas que instalará sobre la plataforma.

La construcción comenzó con el primer corte de chapa el 3 de julio de 2023. La puesta de quilla llegó el 6 de septiembre de 2024 y la botadura se celebró el 27 de mayo de 2025, un hito que sí tuvo celebración. Navantia había previsto entregar el patrullero antes de este verano, pero las pruebas de mar se prolongaron. El programa ha supuesto más de un millón de horas de trabajo y unos 250 empleos.

Botadura del patrullero marroquí en mayo de 2025.

El contrato fue anunciado en enero de 2021 y su importe se situó en torno a 130 millones de euros. De esa cantidad, 95 millones fueron cubiertos mediante un crédito concedido por Banco Santander al Gobierno de Marruecos, formalizado en agosto de 2022. El acuerdo incluía además apoyo técnico y logístico, con repuestos, herramientas, documentación y formación en España para personal marroquí. La financiación permitió desbloquear la construcción.