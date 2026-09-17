Ofensiva ucraniana con seiscientos drones contra una refinería y un aeródromo en territorio ruso

Las fuerzas armadas de Ucrania han llevado a cabo durante la pasada noche una de las mayores ofensivas aéreas no tripuladas desde el inicio de la invasión dictada por el Kremlin. Los objetivos principales de este ataque masivo han sido una importante refinería situada en la ciudad de Yaroslavl, a unos 250 kilómetros al norte de la capital, y unas instalaciones de la Fuerza Aérea en la región meridional de Rostov del Don.

El gobernador de la región de Yaroslavl, Mijaíl Yevráev, ha asegurado a través de su canal de Telegram que sus defensas antiaéreas repelieron gran parte de la agresión. "Hoy repelimos un gran ataque de drones enemigos", indicó el alto cargo, detallando que lograron derribar más de medio centenar de aparatos sin que se registraran víctimas mortales ni heridos. No obstante, Yevráev admitió daños materiales en la refinería, concretamente en la planta Slavneft-YANOS, una infraestructura estratégica que ya había estado en la diana del Ejército ucraniano en ocasiones anteriores. El fuego originado por los impactos obligó a interrumpir temporalmente el tráfico en la autopista principal hacia Moscú.

En paralelo, la ofensiva castigó severamente la región de Rostov del Don, un enclave vital para la logística militar rusa en el frente sur. Según el gobernador local, Yuri Slusar, el impacto contra las infraestructuras de suministro eléctrico dejó sin luz a cuatro municipios. Por su parte, el canal de información independiente ruso Astra reportó un gran incendio en el aeródromo militar Rostov del Don-Central, lo que evidencia la vulnerabilidad de las bases rusas ante el alcance cada vez mayor del armamento ucraniano.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, no ha tardado en atribuirse el éxito parcial de estas operaciones y ha confirmado los daños infligidos al enemigo a través de su cuenta en la red social X. En su mensaje, el líder ucraniano subrayó que el bombardeo sobre las pistas de Rostov resultó en el deterioro de tres aviones de transporte de fabricación Antónov y tres helicópteros. Asimismo, el mandatario destacó que sus tropas han logrado "buenos resultados" en el mar Negro, un teatro de operaciones donde la flota rusa ha sufrido severos reveses en los últimos meses.

I thank our warriors, who make Russia feel the war every day. Last night, in a joint operation by the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Defense Intelligence of Ukraine, and the Foreign Intelligence Service, the Yaroslavl oil refinery was hit. The… pic.twitter.com/lQM7MrpBA3 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 17, 2026

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia trató de proyectar una imagen de control al informar de cifras récord de interceptaciones antiaéreas. En su parte oficial, el departamento militar aseguró haber neutralizado un total de 641 aparatos de ala fija esparcidos a lo largo de una veintena de regiones. Entre los territorios afectados por esta incursión ucraniana se incluye la península de Crimea –anexionada ilegalmente por Moscú en 2014–, así como los espacios aéreos sobre los mares de Azov, Caspio y Negro.

Las autoridades regionales de otros puntos de la geografía rusa también reportaron intensos combates nocturnos para repeler el asalto. Alexandr Gúsev, máxima autoridad en Voronezh, notificó la destrucción de 23 aeronaves no tripuladas, mientras que en la conflictiva provincia fronteriza de Briansk, su homólogo Yegor Kovalchuk cifró en 82 los objetivos eliminados. Incluso la capital de la Federación Rusa se vio amenazada; el alcalde Serguéi Sobianin reportó el abatimiento de media docena de drones que se dirigían hacia el centro neurálgico del poder político ruso.