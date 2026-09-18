EEUU aprueba la venta de nuevos kits de sonares para modernizar los seis cazaminas de la Armada

Estados Unidos ha dado luz verde a la venta a España de siete kits de actualización del sonar AN/SQQ-32(V)3+, destinados a los seis cazaminas de la clase Segura de la Armada. La operación, tramitada mediante el programa Foreign Military Sales (FMS), tiene un valor estimado de 75 millones de dólares (unos 65 millones de euros) e incluye equipos, repuestos, software y apoyo técnico y logístico estadounidense.

La autorización permitirá renovar uno de los elementos esenciales para la misión de estos buques: el sonar de profundidad variable empleado para buscar, detectar y clasificar minas submarinas. El sistema actual procede de tecnología desarrollada en los años noventa y afronta problemas crecientes de obsolescencia, disponibilidad de repuestos y mantenimiento. La modernización pretende mantener esta capacidad operativa durante los próximos años.

España ha solicitado siete kits pese a disponer de seis cazaminas. La documentación conocida apunta a que el séptimo equipo permitiría contar con una unidad adicional durante los periodos de mantenimiento, evitando que alguno de los buques pierda temporalmente su capacidad de guerra contra minas. La Armada dispone actualmente de los cazaminas M31 Segura, M32 Sella, M33 Tambre, M34 Turia, M35 Duero y M36 Tajo, integrados en la Primera Escuadrilla.

El paquete estadounidense no se limita al equipo principal. La posible operación contempla componentes del sistema remolcado, equipos de apoyo, repuestos, consumibles y accesorios, además de software no clasificado para operación y mantenimiento. También incluye documentación técnica y asistencia logística y de ingeniería proporcionada por organismos estadounidenses.

La renovación del sonar forma parte de un programa mucho más amplio de Modernización de Media Vida de los seis cazaminas de la clase Segura. Defensa ha previsto 436 millones de euros para actualizar estas unidades, con trabajos que comenzarán en 2029. Las actuaciones se ejecutarán buque por buque, con una duración estimada de entre seis y ocho meses por cada cazaminas, para evitar afectar al conjunto de la flotilla.

La modernización alcanzará también otros sistemas de los buques, entre ellos el sistema de combate y el armamento. El objetivo es que los cazaminas puedan trabajar a mayor distancia y con menor exposición de sus tripulaciones. La Armada considera además esencial mantener operativos estos sistemas para las misiones nacionales y su participación en las operaciones internacionales de seguridad marítima y de la OTAN.

Los seis cazaminas fueron incorporados entre 1997 y 2004 y tienen unos 54 metros de eslora y alrededor de 550 toneladas de desplazamiento. Sus cascos de plástico reforzado con fibra de vidrio reducen la firma magnética, una característica especialmente relevante en operaciones contra minas. La actualización estadounidense permitirá sustituir el sonar actual por una versión más avanzada y mantener esta capacidad mientras avanza la modernización integral de la clase.