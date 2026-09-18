Navantia pone a flote el BAM de intervención subacuático que dará apoyo a los S80 y a los buzos de la Armada

Navantia ha puesto a flote este viernes el BAM-IS Poseidón (A-21), futuro buque especializado de la Armada para actuar bajo la superficie. La ceremonia de amadrinamiento estuvo presidida por el Jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante general Antonio Piñeiro Sánchez, y ha tenido como madrina a Lola Higueras, historiadora naval, pionera de la arqueología subacuática y primera buceadora de la Armada española.

El Poseidón está concebido como la principal plataforma de intervención subacuática de la Armada y tendrá entre sus cometidos el salvamento y rescate de submarinos, el buceo de gran profundidad y distintas operaciones bajo el agua. Su entrada en servicio reforzará, por tanto, el apoyo a la flotilla de submarinos S-80 y proporcionará una plataforma específica para desplegar capacidades que requieren medios especializados y personal altamente cualificado.

Las capacidades del nuevo buque también estarán vinculadas a la protección de infraestructuras críticas bajo el mar, como los cables de comunicaciones y las conducciones energéticas, además de la protección y documentación del patrimonio arqueológico submarino. La apuesta responde a una consideración estratégica del fondo marino, descrito por el AJEMA como un espacio de enorme valor, más allá de la superficie visible.

El acto abre una nueva etapa en la construcción del buque, que todavía deberá afrontar las pruebas de integración de sistemas y el adiestramiento de su dotación antes de completar el proceso de puesta en servicio. Al frente estará el capitán de corbeta Carlos García Barrios, oficial especializado en Tecnología de Buceo y con experiencia en las fragatas Santa María y Numancia, el Juan Sebastián de Elcano y patrullero Toralla.

El comandante ha subrayado que la preparación de la dotación será determinante para operar una plataforma de estas características. Aunque el Poseidón incorpora tecnología avanzada y sistemas sofisticados, García Barrios ha remarcado que la intervención humana seguirá siendo esencial para tomar decisiones y emplear los medios de forma operativa. La Armada afronta así el reto de formar una tripulación capaz de aprovechar las nuevas capacidades autónomas y subacuáticas del buque.

El proyecto representa además un nuevo paso para las capacidades tecnológicas e industriales españolas, según ha destacado Piñeiro, que ha puesto en valor la colaboración entre la Armada, el Ministerio de Defensa y la industria nacional. Durante la ceremonia, el AJEMA ha trasladado a la futura dotación la responsabilidad que asumirá y la oportunidad de abrir una nueva etapa de la historia naval.