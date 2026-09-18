Robles visita el CNI y condecora agentes después de que Moncloa pisotease el centro para culparlo de la crisis de Ceuta

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este viernes las instalaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a las afueras de Madrid. Un encuentro en el que no sólo se ha visto con la cúpula de los servicios secretos españoles, encabezada por la directora-secretaria de Estado Esperanza Casteleiro, sino que también ha participado en una entrega de condecoraciones a personal del centro por haber realizado trabajos de extraordinario valor.

La cita no tendría nada de especial, pues es habitual que la ministra acuda a las instalaciones militares de las unidades que se encuentran bajo su mando orgánico y de otros organismos dependientes de su departamento, si no fuera porque esta visita ha producido en plena crisis por el asalto al perímetro fronterizo de Ceuta y poco después de que el Palacio de La Moncloa haya pisoteado públicamente al CNI para quitarse responsabilidad de la gestión de la crisis.

Durante todo este mes de agosto hubo una pelea pública entre varios ministros del Gobierno sobre si las Fuerzas de Seguridad, el CNI y la Inteligencia Militar (CIFAS) habían alertado del asalto masivo de la ciudad autónoma. Robles mantuvo que el CNI había alertado del asalto masivo y que incluso llegó a llamar a la Delegación del Gobierno en Ceuta para que estuvieran avisados de los que iba a pasar. Marlaska y otros ministros mantuvieron que no hubo avisos.

La desclasificación de los papeles del CNI sobre los días previos a la invasión de Ceuta y su distribución a los medios de comunicación permitió comprobar que, tal y como había dicho la ministra en agosto, los servicios secretos avisaron de lo que iba a pasar a la Delegación del Gobierno en Ceuta, a la Guardia Civil y a los dos servicios de inteligencia de Marruecos (tanto al interior como al exterior).

Pero esa desclasificación de documentos no generó el relato en los medios de comunicación que querían desde Presidencia del Gobierno, lo que provocó que el Palacio de La Moncloa filtrase un supuesto comunicado en nombre del CNI en el que los servicios secretos entonaban el mea culpa por no haber podido alertar antes de la crisis del número casi exacto de inmigrantes que iban a participar en el asalto masivo al perímetro fronterizo de Ceuta.