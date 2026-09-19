Argentina proyecta la compra de tres submarinos y dos fragatas en pleno rearme británico en las Malvinas

El Gobierno de Argentina ha incluido una autorización de endeudamiento por valor de 3.500 millones de dólares en el proyecto de presupuesto para el año 2027 que ha presentado durante esta semana. Esta ambiciosa inyección económica persigue la adquisición prioritaria de tres nuevos submarinos y dos fragatas multimisión destinados a modernizar drásticamente la capacidad operativa de la Armada.

Los fondos previstos se dividen estratégicamente entre ambas adquisiciones navales. El plan contempla destinar aproximadamente 2.300 millones de dólares a la construcción o compra de los sumergibles, mientras que los 1.200 millones restantes se reservarán para los buques de superficie. Ambas adquisiciones suponen un hito histórico tras años de profunda crisis y desinversión militar.

La infraestructura prevista mantendrá las ubicaciones tradicionales asignadas históricamente a la flota. Los futuros submarinos tendrán su base asignada en el puerto bonaerense de Mar del Plata, mientras que las fragatas operarán desde la base naval Puerto Belgrano (en las proximidades de Bahía Blanca). Estas dos son las principales bases navales militares del país de la costa atlántica argentina.

La materialización de este programa de rearme naval se enmarca dentro de una estrategia más amplia de recuperación de capacidades de la defensa nacional. La administración actual ya ha cerrado importantes acuerdos internacionales, destacando la incorporación de cazas supersónicos F-16, consolidando un giro copernicano en la política de adquisiciones militares mantenida durante las últimas décadas.

Sin embargo, la efectividad final de este ambicioso proyecto de modernización queda sujeta a los complejos trámites legislativos habituales. El proyecto presupuestario remitido al Congreso deberá superar las negociaciones políticas pertinentes y lograr la aprobación parlamentaria necesaria antes de que los ministerios competentes inicien las licitaciones internacionales y firmen los contratos de suministro definitivos.

La estrategia de rearme argentina coincide plenamente en el tiempo con la reciente presentación de los presupuestos de defensa británicos y sus planes en ultramar. Reino Unido ha confirmado oficialmente su firme intención de reforzar las capacidades militares de las islas Malvinas mediante una significativa actualización de su dispositivo defensivo permanente desplegado en el estratégico archipiélago austral.

Hace sólo unos días el Ministerio de Defensa británico informó de que va a cambiar los cazas Eurofighter Typhoon de las islas Malvinas por una variante más moderna. Ahora mismo hay en las islas cuatro cazas de la variante o Tranche 1 -los primeros en salir de fábrica- y serán sustituidos por aparatos de la variante o Trancha 2. El cambio de las unidades se producirá en 2027, aprovechando una rotación programada.