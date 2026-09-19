Polonia pondrá en marcha su propia constelación de satélites tipo Starlink para no depender de otros países

Polonia quiere reforzar su autonomía militar en el espacio con una nueva red de satélites destinada a proporcionar comunicaciones seguras a sus Fuerzas Armadas. El proyecto contempla varios satélites conectados entre sí, infraestructura terrestre y capacidades de producción dentro del país.

La iniciativa fue anunciada tras la firma de una carta de intenciones entre la empresa tecnológica espacial ICEYE y Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) durante la Feria Internacional de la Industria de Defensa (MSPO) de 2026, celebrada en Kielce. Según ha informado el medio especializado Defensehere, ambas compañías trabajarán en el concepto de un sistema propio de comunicaciones militares por satélite, con el objetivo de reducir la dependencia de sistemas extranjeros.

El programa está previsto para desarrollarse entre 2026 y 2030, con la intención de alcanzar su plena capacidad operativa al final de ese periodo.

El concepto inicial contempla un segmento espacial distribuido, infraestructura terrestre y capacidades de fabricación en Polonia. La red estaría formada por múltiples satélites interconectados, una arquitectura diseñada para aumentar la resistencia del sistema ante posibles interrupciones.

"Estamos diseñando el sistema de comunicaciones por satélite militar como un sistema distribuido y totalmente cifrado bajo control polaco", ha explicado Rafał Modrzewski, director ejecutivo y cofundador de ICEYE.

Según el directivo, la red estará compuesta por varios satélites que trabajarán conjuntamente, de manera que cada uno de ellos contribuya a reforzar la resistencia del conjunto.

ICEYE aportará la tecnología

ICEYE asumirá el papel de socio tecnológico del proyecto. La compañía se encargará de la arquitectura del sistema de satélites, el diseño y la producción de las plataformas espaciales, además de las operaciones de los satélites.

PGZ, por su parte, deberá establecer la base industrial nacional necesaria para el programa. Para ello identificará empresas pertenecientes al grupo que puedan aportar capacidades de fabricación, conocimientos técnicos e infraestructura.

Las dos compañías tienen previsto crear un grupo de trabajo conjunto para desarrollar el concepto técnico y financiero del proyecto y comenzar las conversaciones con el Ministerio de Defensa Nacional de Polonia.

El plan también deja abierta la posibilidad de que otras empresas polacas de los sectores espacial y de defensa se incorporen al programa en fases posteriores.

La apuesta por un 'Starlink polaco'

El proyecto se integra en la estrategia de Polonia para ampliar sus capacidades nacionales en los sectores de defensa y espacio dentro del programa europeo SAFE.

Durante la MSPO, el primer ministro polaco, Donald Tusk, aseguró que la aspiración del país es desarrollar un 'Starlink polaco', en referencia a la red de comunicaciones por satélite de SpaceX, con el propósito de reforzar la seguridad y la independencia del país.

Tusk también señaló que Polonia contará a finales de año con nueve satélites capaces de proporcionar al Ejército imágenes de todo el planeta en cuestión de minutos.

La expansión de las capacidades espaciales se produce al mismo tiempo que Varsovia impulsa su industria de defensa. Durante la feria, la Agencia de Armamento de Polonia y la empresa de defensa Mesko firmaron el primer contrato ejecutivo derivado de un acuerdo de más de 8.000 millones de zlotys, unos 2.200 millones de dólares, para suministrar sistemas de misiles antiaéreos portátiles Piorun.

Un proyecto que amplía una colaboración anterior

ICEYE y PGZ ya mantienen una cooperación en el ámbito espacial. Desde 2024, ICEYE y Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1, compañía perteneciente a PGZ, trabajan en el programa MikroSAR.

En el marco de ese proyecto, las Fuerzas Armadas polacas recibieron un sistema de reconocimiento por radar basado en satélites 12 meses después de la firma del contrato.

La nueva iniciativa ampliaría esa colaboración desde las capacidades de reconocimiento mediante satélite hasta las comunicaciones militares. El objetivo planteado es crear una infraestructura espacial gestionada desde Polonia y destinada específicamente a las necesidades de sus Fuerzas Armadas.

El proyecto todavía se encuentra en una fase inicial. ICEYE y PGZ deberán definir su concepto técnico y financiero antes de avanzar en las siguientes etapas y abordar las conversaciones con el Ministerio de Defensa Nacional.