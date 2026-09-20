China prepara un gran buque nodriza capaz de desplegar hasta cuatro macro-drones submarinos

China está construyendo en Shanghái un buque singular cuya configuración apunta a una misión hasta ahora inédita: servir de plataforma móvil para grandes submarinos no tripulados. Las imágenes por satélite sitúan la obra en el astillero Hudong-Zhonghua y muestran un casco de aspecto próximo al de un buque anfibio, aunque su popa incorpora un dique inundable concebido para manipular vehículos submarinos de grandes dimensiones.

La construcción de este gran barco ha sido detectada por Naval News a través de imágenes comerciales de satélite de estos astilleros chinos. El Gobierno de Pekín no ha confirmado oficialmente este proyecto miliar, ni su designación ni el operador previsto, por lo que las características descritas deben entenderse como una evaluación basada en evidencias de fuentes abiertas.

El elemento más llamativo estaría en la zona de popa. Este diario militar identifica un gran espacio abierto por debajo del casco, donde puede introducirse una cuna destinada a sostener los sumergibles. El sistema utiliza doce brazos verticales de elevación, capaces de bajar la estructura bajo el buque para facilitar el lanzamiento y la recuperación. Delante se encuentra un hangar interno que permitiría almacenar y mantener los drones.

Las dimensiones observadas permiten relacionar el buque con los denominados XXLUUV, siglas de vehículos submarinos no tripulados extragrandes. China ha ensayado en Hainan al menos dos modelos de este tipo, de aproximadamente 35 y 45 metros de eslora. Son, además, entre seis y ocho veces más grandes, en términos generales, que el Orca XLUUV estadounidense de Boeing.

La capacidad estimada resulta especialmente significativa: el hangar tendría espacio para unos cuatro de esos grandes vehículos, aunque podría transportar más unidades si fueran de menor tamaño. Hasta ahora, los XXLUUV chinos habían sido observados operando desde diques flotantes utilizados como infraestructura de pruebas. Un buque especializado permitiría trasladar esa actividad a zonas alejadas de las bases, además de centralizar mantenimiento, preparación, lanzamiento y recuperación.

El diseño también revela una posible función de buque tender submarino. Mantener los drones dentro de un hangar protegido facilitaría las tareas de mantenimiento y reduciría su exposición cuando no estuvieran desplegados. La cuna sumergible, por su parte, permitiría efectuar operaciones sin recurrir necesariamente a instalaciones portuarias. Aun así, no existen datos públicos suficientes para determinar su autonomía, velocidad, sensores, armamento o sistemas concretos de control.

El proyecto encaja con una evolución más amplia del programa submarino no tripulado chino. En 2025, Naval News ya había documentado varios modelos de gran tamaño y posteriormente analizó el AJX002, presentado como sistema de colocación de minas. El nuevo buque no demuestra por sí solo una capacidad operativa concreta, pero sí sugiere que China estudia cómo convertir prototipos submarinos de escala en sistemas desplegables y sostenibles lejos de puerto.