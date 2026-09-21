Defensa pone a punto la defensa aérea del sur de la Península en plena crisis con Marruecos: seis F18 y una fragata F100

Las Fuerzas Armadas españolas van a comprobar que la defensa aérea del sur de la Península funciona como una maquinaria engrasada. Ése es el objetivo del ejercicio Global Eye 26 que se va a celebrar toda esta semana en varias zonas de la costa andaluza y en el mar de Alborán. Unas maniobras programadas en las que participan el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y el Espacio y que están coordinadas desde el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

El despliegue aéreo destaca por la presencia de seis cazas F-18 del Ala 15, con base en Zaragoza, que se trasladarán a la base aérea de Málaga para asumir misiones de alerta temprana. Estos aviones deberán mantener la capacidad de despegar en menos de quince minutos ante cualquier traza de radar no identificada. El objetivo es reforzar la vigilancia y entrenar a las unidades encargadas de la policía aérea nacional.

La vigilancia del espacio aéreo estará a cargo del Grupo Central de Mando y Control (GRUCEMAC), desde la base aérea de Torrejón (Madrid). Sus operadores integrarán la información procedente de los radares terrestres, navales y de los Escuadrones de Vigilancia Aérea (EVA). En esta ocasión tendrán especial protagonismo el EVA 3 de Constantina (Sevilla), el EVA 9 de Motril (Granada) y el EVA 11 de Alcalá de los Gazules (Cádiz).

El Ejército de Tierra también participará con la Unidad de Defensa Antiaérea II-73, desplegada en las proximidades de la base aérea y del puerto de Málaga. Su misión será aportar capacidades de defensa antiaérea y complementar la vigilancia realizada por los radares. A este dispositivo se sumará la fragata F-104 Méndez Núñez, que navegará por el mar de Alborán integrada en el sistema nacional de defensa aérea.

La activación se produce además en plena tensión con Marruecos después del asalto masivo al perímetro fronterizo de Ceuta, que se produjo a finales de julio. Los informes de la Policía Nacional y del CNI han situado el foco sobre Marruecos y han resaltado la más que posible implicación de las fuerzas de seguridad marroquíes en la coordinación del gran asalto a la ciudad autónoma.

Se trata además de la segunda semana consecutiva con una intensa actividad de las Fuerzas Armadas españolas en el entorno del Estrecho. La pasada semana, el Ejército del Aire y del Espacio puso a prueba sus cazas durante el ejercicio Atlante 26, con entrenamientos de combate aire-aire y acciones contra objetivos situados en el mar. Las maniobras permitieron practicar también escenarios de empleo de armamento y defensa frente a amenazas aéreas.