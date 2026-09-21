Dos cazas españoles inician su misión militar en Estonia interceptando un avión espía ruso

Dos cazas EF-18M pertenecientes al Ejército del Aire y del Espacio español han participado este lunes en una operación de identificación y escolta de un avión de vigilancia ruso que volaba sobre aguas internacionales. La aeronave no había establecido comunicación previa con los servicios de control aéreo civil, según comunicó el Estado Mayor de la Defensa.

Esta acción marca el primer servicio de alerta rápida, conocido como 'Alpha Scramble', que lleva a cabo el Destacamento Aéreo Táctico 'Ámbar' desde su reciente despliegue en la Base Aérea de Ämari, en Estonia, dentro del programa de Defensa Aérea y contra Misiles Integrada de la OTAN en la región báltica.

La unidad española está encabezada por el comandante Antonio Mancebo Marín y se compone de 110 efectivos junto con cuatro cazas de combate EF-18M, procedentes en su mayor parte del Ala 15 con sede en Zaragoza, aunque también cuenta con especialistas de diversas dependencias del Ejército.

Durante esta misión de protección y control del espacio aéreo, el contingente nacional trabaja de forma coordinada con otros ejércitos aliados presentes en la zona, compartiendo la base de Ämari con aparatos F-16 de la Fuerza Aérea Turca y colaborando con la Fuerza Aérea Italiana, que opera cazas EF-2000 desplegados en la base lituana de Siauliai.