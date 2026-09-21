La previsión sobre la industria de defensa europea: un crecimiento anual del 15% hasta el año 2030

La industria europea de Defensa afronta un ciclo de fuerte expansión llevará sus ingresos a crecer aproximadamente un 15 por anual hasta el año 2030. Esa es la previsión del banco estadounidense de Bank of America después de analizar los resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026 y sostiene que la evolución de las carteras de pedidos permitirá mantener ese ritmo durante los próximos cuatro años en Europa.

La clave de la estimación está en la relación entre pedidos y ventas, conocida como book-to-bill. Bank of America calcula que esta ratio aumentará un 30 por ciento de media durante el periodo 2026-2030, generando una tasa de crecimiento anual compuesto de los ingresos cercana al 15por ciento. En otras palabras, las compañías están acumulando contratos a un ritmo superior al de su facturación actual del sector europeo.

El análisis identifica además varios grupos empresariales especialmente expuestos a las áreas que concentran la nueva demanda militar. Hensoldt, fabricante alemán de sensores para aplicaciones de defensa y seguridad, aparece con un crecimiento previsto del 66 por ciento. Kongsberg, compañía noruega, alcanzaría el 62 por ciento, mientras que la sueca Saab llegaría al 39 por ciento. Las tres tienen una elevada exposición a defensa aérea, misiles, radares y sensores militares avanzados.

El incremento de la actividad también tendría reflejo en la rentabilidad. Bank of America prevé una expansión media del margen EBIT de 165 puntos básicos entre 2026 y 2030. Renk, Thales y Hensoldt se sitúan en el extremo superior de esa mejora, mientras que QinetiQ aparece en el inferior. El banco espera así que el crecimiento de las ventas venga acompañado de una progresiva mejora operativa.

El escenario, sin embargo, no está exento de incertidumbres. Los analistas de Bank of America señalan que las compañías europeas de defensa se han comportado con volatilidad durante los últimos meses. Esa evolución, según su interpretación, refleja las dudas existentes sobre la sostenibilidad del aumento del gasto militar y sobre la capacidad de los distintos países para ejecutar de forma homogénea los grandes programas de adquisición.

Alemania constituye uno de los ejemplos destacados en el informe. El país ha incrementado el gasto previsto para adquisiciones en su último proyecto de presupuesto, pero también ha modificado sus prioridades. Según Bank of America, Berlín está orientando una parte mayor de ese esfuerzo hacia los segmentos aéreo y naval, mientras que el área de munición pierde peso relativo dentro de los planes de compras militares.

El impulso de la demanda responde a unas necesidades que se han vuelto prioritarias para numerosos ejércitos europeos. La defensa aérea, los misiles y los sistemas de radar figuran entre los ámbitos con mejores perspectivas para los fabricantes. La evolución de las carteras de pedidos de Hensoldt, Kongsberg y Saab refleja precisamente esa tendencia y explica parte de las diferencias previstas entre compañías dentro del conjunto del sector.

Las previsiones de Bank of America describen, por tanto, una industria europea con varios años de crecimiento por delante, pero condicionada por decisiones presupuestarias y por la ejecución de los programas. El banco no presenta el 15% como una garantía, sino como una estimación basada en pedidos y resultados empresariales. La sostenibilidad del gasto y la capacidad industrial serán factores determinantes para comprobar ese escenario hasta 2030.