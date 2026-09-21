Los espías europeos alertan: Rusia podría poner a prueba a la OTAN "en meses, no años"

Los servicios de inteligencia europeos ha elevado la alerta ante la posibilidad de que Rusia pruebe la respuesta de la OTAN con una provocación, un ataque limitado o una operación de desestabilización. La advertencia llega mientras continúan los combates en Ucrania y aumenta la preocupación por una campaña rusa de sabotaje contra infraestructuras críticas y objetivos vinculados al apoyo occidental a Kiev en territorio aliado europeo.

Según informa The Guardian, tres responsables de inteligencia europeos entrevistados por el diario británico discrepan sobre la inmediatez del peligro, aunque coinciden en que Rusia podría intensificar sus acciones. El jefe del servicio de seguridad checo, Michal Koudelka, contempla incluso una incursión limitada en territorio de la OTAN y sitúa algunos escenarios en un horizonte de "meses, no años", aunque subraya que se trabaja para impedirlos.

La evaluación más cautelosa procede de Letonia. Normunds Mežviets, director general del servicio de seguridad VDD, afirma que no existen indicios de un ataque inminente. Sí detecta señales de que Moscú prepara acciones más contundentes en Europa, pero deja abierta la posibilidad de que formen parte de una estrategia destinada principalmente a sembrar miedo, incertidumbre y divisiones en las sociedades occidentales, antes que una ofensiva militar.

En Estonia también llaman a evitar el alarmismo. Jonatan Vseviov, secretario general del Ministerio de Exteriores, ha pedido calma ante el pánico que se genera en redes sociales y ha asegurado que las autoridades harán pública cualquier razón concreta para temer un ataque. El debate se produce mientras Rusia mantiene recursos militares comprometidos en Ucrania, un factor que los responsables bálticos consideran relevante.

La noticia del diario británico recoge además la preocupación por el sabotaje ruso en Europa. Thomas Nilsson, jefe de la inteligencia militar sueca, considera especialmente grave el reciente incidente de un dron armado en el aeropuerto de Leipzig, atribuido por las autoridades alemanas a los servicios rusos. Los responsables consultados prevén más acciones contra ferrocarriles, infraestructuras de apoyo a Ucrania y, cada vez más, instalaciones de la industria.

Koudelka describe la estrategia rusa como una forma de "escalar para desescalar": aumentar la presión hasta que los gobiernos europeos reduzcan su respaldo a Ucrania. Nilsson añade otros objetivos atribuidos a la campaña de sabotaje: dividir a la OTAN, alarmar a la población y forzar consultas políticas sin respuestas comunes. Mežviets señala que Moscú parece pasar de objetivos aleatorios a blancos relacionados con el apoyo occidental.

Las advertencias coinciden con una nueva escalada de ataques entre Rusia y Ucrania. Kiev lanzó cientos de drones y misiles contra Moscú y otras regiones rusas, mientras las fuerzas rusas mantienen sus ataques sobre territorio ucraniano. El Kremlin ha negado que prepare una agresión contra la OTAN. Dmitri Peskov ha calificado esas versiones de alejadas de la realidad. Los servicios europeos, sin embargo, mantienen abierta la vigilancia ante posibles acciones híbridas.