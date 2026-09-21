Robles condecora a militares desplegados en Líbano e Irak y a los que lucharon contra los incendios este verano

El Ministerio de Defensa ha distinguido este lunes a varios militares que han participado en operaciones internacionales y en la lucha contra los incendios forestales. La ministra, Margarita Robles, ha presidido el acto de entrega en el Cuartel General del Ejército de Tierra, en el Palacio de Buenavista, donde se impusieron Cruces al Mérito Militar con Distintivo Azul y Cruces al Mérito Militar y Aeronáutico con Distintivo Blanco durante la ceremonia.

Entre los reconocidos figuran efectivos desplegados recientemente en la operación Libre Hidalgo, integrada en la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para Líbano (UNIFIL). El contingente español ha desarrollado su misión en un escenario marcado por la elevada tensión regional. Defensa ha subrayado la relevancia de su actuación y el compromiso de los militares españoles con la paz y la seguridad en una zona especialmente compleja.

También fueron distinguidos miembros de la misión de la OTAN en Irak, misión dedicada al asesoramiento y la capacitación de las fuerzas armadas iraquíes a petición de su Gobierno. El reconocimiento alcanza igualmente a componentes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que intervinieron durante la última campaña de lucha contra los incendios forestales. Robles ha agradecido su actuación en emergencias y su disponibilidad para acudir allí donde son necesarios.

Durante su intervención, Robles ha destacado el valor, la solidaridad y la entrega de los condecorados, a quienes calificó de "verdaderos héroes". La ministra ha asegurado que las Fuerzas Armadas trabajan "siempre en los lugares más difíciles", tanto fuera de España como dentro del territorio nacional. Ha citado expresamente Líbano, Irak, la lucha contra los incendios y la labor desarrollada en Ceuta en apoyo directo de la población.

La ministra ha dedicado además un recuerdo especial al cabo de la UME Javier García, fallecido el pasado agosto durante la extinción de un incendio forestal en Huesca. Robles ha asegurado que quienes han perdido la vida en acto de servicio "siempre" estarán presentes. En la ceremonia, el teniente coronel Javier Ibán Ochoa ha tomado la palabra en nombre de los galardonados y ha dedicado las condecoraciones a compañeros y familias.