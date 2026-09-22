Defensa mantiene en el aire la comparecencia de la directora del CNI en el Congreso para explicar la crisis de Ceuta

Nada se sabe de la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la crisis generada por el asalto masivo al perímetro fronterizo de Ceuta de este verano. No hay fecha pese a que la ministra de Defensa, Margarita Robles, se comprometió en el Senado a que tanto ella como la jefa de los espías iban a dar explicaciones a todos los parlamentarios.

Este martes se ha confirmado que Robles comparecerá ante la Comisión de Secretos Oficiales de la Cámara Baja el próximo martes 6 de octubre. También de que en próximas fechas –que todavía están por determinar– lo irán haciendo otros dos ministros afectados directamente por esa crisis y que también manejan fondos reservados: Fernando Grande Marlaska (Interior) y José Manuel Albares (Asuntos Exteriores).

Pero nada se sabe de la comparecencia de Esperanza Casteleiro, la máxima responsable del servicio de inteligencia español. "Por lo que a mí respecta, y por parte de la directora del CNI, vamos en cualquier momento a la Comisión", dijo la ministra el pasado 15 de septiembre durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta en respuesta al senador del PP Fernando Martínez-Maíllo.

Posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Senado, siguió en la misma línea asegurando que tanto ella como la directora del CNI comparecerían ante la Comisión de Secretos Oficiales si así lo pedían los diferentes grupos parlamentarios: "No depende de nosotras, que nos lo pidan, que nos convoquen y vamos, vamos tranquilamente".

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha mantenido este martes que ya "es hora de que comparezca" la directora del CNI porque es imprescindible aclarar "quién decía la verdad y quién mentía" sobre el papel de los servicios secretos en el asalto masivo al perímetro fronterizo de la ciudad autónoma y ha pedido que se ponga a disposición de los diputados de esta comisión "toda la documentación" que haya, incluido la que "el Gobierno no desclasificó".