EEUU investiga si China se ha hecho con piezas sensibles del caza F35 tras un extraño desvío de material a Hong Kong

El Congreso de Estados Unidos ha abierto una investigación después de que un cargamento con componentes del F-35 Lightning II, destinado a ser trasladado desde Australia a Estados Unidos para su reparación, terminara desviado a Hong Kong durante su tránsito por el océano Pacífico.

El Pentágono ha confirmado que algunos de los componentes desaparecieron, aunque por el momento no está claro por qué se produjo el desvío del envío ni quién tiene actualmente las piezas. El cargamento estaba siendo trasladado por un intermediario que trabajaba para Lockheed Martin, fabricante del F-35.

Según ha informado Politico, citando a tres personas conocedoras del asunto que han hablado bajo condición de anonimato por tratarse de conversaciones privadas, el incidente provocó que responsables del Departamento de Estado y del Pentágono informaran a personal de varios comités del Congreso especializados en seguridad nacional. Las primeras sesiones informativas tuvieron lugar en junio y están previstas nuevas reuniones durante las próximas semanas.

Una de las piezas era la cúpula del avión

Entre los componentes incluidos en el envío se encontraba una de las cúpulas que cubren la cabina del F-35, una pieza que incorpora tecnología relacionada con las capacidades furtivas del avión.

Dos de las fuentes citadas por Politico señalaron que la cúpula contiene tecnología furtiva a la que únicamente tienen acceso Estados Unidos y sus países aliados. El temor que ha provocado el incidente es que un adversario pudiera estudiar directamente los componentes y utilizar esa información para realizar ingeniería inversa.

La posibilidad de que las piezas hayan podido quedar al alcance de China ha elevado especialmente la preocupación en Washington. Hong Kong es una región administrativa especial de China y, en los últimos años, Pekín ha incrementado su control sobre la ciudad mediante nuevas leyes de seguridad nacional y una mayor intervención sobre su sistema político.

No obstante, no se ha confirmado que China haya obtenido las piezas ni que sus autoridades tengan actualmente acceso a ellas. La Embajada china aseguró no tener conocimiento del incidente.

El Pentágono intenta recuperar los componentes

La Oficina del Programa Conjunto F-35 del Pentágono reconoció el problema y aseguró que se trataba de componentes considerados inservibles del avión de combate.

La Oficina está colaborando con las autoridades estadounidenses y con empresas del sector para intentar recuperar las piezas, determinar qué ocurrió durante el transporte y establecer nuevas medidas de seguridad que impidan que un incidente similar vuelva a producirse.

"La oficina está colaborando con las autoridades estadounidenses y socios de la industria 'para recuperar estos componentes, investigar el incidente y establecer medidas de seguridad para evitar que vuelva a ocurrir', añadió".

El interés de China por la tecnología del F-35

La preocupación de las autoridades estadounidenses se explica también por los antecedentes de espionaje chino sobre programas militares de Estados Unidos, incluido el propio F-35.

"No es ningún secreto que China ha estado intentando obtener datos del F-35 de forma agresiva mediante espionaje electrónico, entre otros medios", declaró JJ Gertler, antiguo miembro del personal del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y analista de aviación militar del Servicio de Investigación del Congreso. "Pero incluso si ya contaban con especificaciones u otros datos sobre la pieza, poseer una real les puede proporcionar aún más información y les permite verificar o perfeccionar lo que ya habían averiguado".

El F-35 es uno de los principales programas de armamento de Estados Unidos y cuenta con la participación de numerosos países aliados. Además de EEUU, en el programa participan, entre otros, Reino Unido, Australia, Dinamarca, Noruega y Polonia.

Una cadena de suministro repartida

El incidente se produce en una cadena de suministro de enormes dimensiones, ya que el programa F-35 depende de instalaciones y empresas situadas en distintos países para almacenar, transportar, reparar y mantener sus componentes.

Australia cuenta con instalaciones de mantenimiento para estos aviones, aunque todavía no dispone de capacidad para reparar sus cúpulas. Por ello, determinados componentes deben ser trasladados a otras instalaciones cuando necesitan trabajos de mantenimiento.

Lockheed Martin gestiona la cadena de suministro del programa y recurre también a empresas comerciales de transporte para mover las piezas. La compañía aseguró que no podía facilitar información sobre el estado concreto de los envíos por motivos de seguridad, aunque defendió sus protocolos.

"Nuestros equipos gestionan cada envío con la máxima diligencia y las más estrictas medidas de seguridad para garantizar la integridad del programa F-35 y la seguridad de nuestros socios aliados", afirmó.