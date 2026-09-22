Lituania mueve ficha frente a la amenaza rusa: cambiará la Constitución para permitir las armas nucleares en el país

El Parlamento lituano ha aprobado este martes una enmienda a la Constitución que elimina la prohibición de armas nucleares y bases extranjeras en el país. Una decisión que sigue la línea que han marcado otros países de la zona, como Finlandia, que aprobó una ley de la misma índole por la amenaza que supone Rusia.

De los 141 diputados que conforman el Seimas —el Parlamento de Lituania—, 99 han apoyado esta reforma de la Constitución. En contra, han votado los diputados del partido Amanecer Nemunas. La enmienda, sin embargo, ha de ser respaldada en dos ocasiones más, en un margen de tres meses y contar con, al menos, 94 apoyos.

El líder de Amanecer Nemunas, Remigijus Zemaitaitis, ha calificado de innecesaria la iniciativa y ha advertido de que tanto Rusia como Bielorrusia usarán esta decisión con fines propagandísticos. "Este artículo de la Constitución solo puede modificarse mediante referéndum", ha afirmado. Según la actual Constitución, el artículo 137 establece que no puede haber armas de destrucción masiva ni bases militares en Lituania.

Otros detractores de la enmienda han cuestionado que elimine también la prohibición de establecer bases militares extranjeras, ya que se ha confirmado que Estados Unidos mantendrá, aunque en menor medida, un despliegue militar en territorio lituano.

La iniciativa llega después de que el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, haya puesto en marcha una iniciativa europea de disuasión nuclear, en virtud de la cual los socios de la OTAN pueden desplegar de forma temporal este tipo de arsenal en sus territorios.