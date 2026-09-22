Tres asociaciones de militares piden amparo al Defensa del Pueblo por la situación de los efectivos desplegados en Ceuta

Tres asociaciones de militares con representación en el COPERFAS (Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas) han presentado en las últimas horas una queja ante el Defensor del Pueblo por la situación en la que se encuentran los efectivos desplegados en la crisis de Ceuta. Se trata de la Asociación Profesional de Suboficiales de las FAS (ASFASPRO), la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y la Unión de Militares de Tropa (UMT).

Reclaman que los militares reciban la información funcional que legalmente deben conocer para desarrollar sus cometidos. También exigen que los efectivos que llevan días trabajando en Ceuta para contribuir a que la población pueda mantener su actividad con la mayor normalidad posible reciban garantías sobre su seguridad jurídica y personal, además de medidas de prevención ante posibles ataques físicos y el contacto con enfermedades.

Otro de los problemas que trasladan al Defensor del Pueblo afecta a la protección de los datos identificativos de los militares. Las asociaciones consideran necesario evitar que esa información pueda facilitar la localización de los efectivos, sus familiares o su entorno. A su juicio, la protección de estos datos debe formar parte de las medidas de seguridad adoptadas para quienes participan en el dispositivo desplegado en la ciudad autónoma.

ASFASPRO, AUME y UMT dirigen además sus críticas al Ministerio de Defensa y a su máxima responsable: Margarita Robles. Las asociaciones recuerdan que las Fuerzas Armadas vienen encadenando intervenciones en los últimos años, desde la pandemia y el volcán de La Palma hasta la DANA, los incendios y las actuaciones relacionadas con la frontera. Para estas organizaciones, la situación de Ceuta se suma a una elevada carga operativa.

La queja se produce además en un contexto que las asociaciones consideran preocupante para las plantillas militares. Según sostienen, las Fuerzas Armadas son menguantes y la profesión militar ha perdido atractivo entre los jóvenes debido a sus condiciones laborales y económicas. ASFASPRO, AUME y UMT aseguran que no se cubren las plazas ofertadas y advierten de las dificultades que esta situación puede generar para garantizar los efectivos necesarios.