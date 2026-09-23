Dos pilotos de la Fuerza Aérea británica salvan sus vida al eyectarse segundos antes de estrellarse su avión militar

El incidente ocurrió poco después del despegue en las inmediaciones de la base aérea RAF Valley, ubicada en la isla de Anglesey. Los tripulantes operaban un jet de entrenamiento Hawk T2, modelo utilizado habitualmente para la instrucción de pilotos de combate.

A Royal Air Force (United Kingdom) Hawk training jet crashes shortly after take off at RAF Valley. 🇬🇧 pic.twitter.com/dLbspuQ1AE — Black Bird (@BlackBird_Opps) September 23, 2026

De acuerdo con testigos en la zona de Pencarnisiog, la aeronave comenzó a registrar fallas y fuego visible desde tierra prácticamente desde el inicio del vuelo. Al perder altura de manera irreversible, ambos pilotos activaron sus asientos eyectables y descendieron en paracaídas instantes antes de que el aparato impactara contra el terreno cerca del pueblo de Llanfaelog, provocando una gran bola de fuego.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar del siniestro. La Policía de Gales del Norte confirmó que los dos tripulantes sobrevivieron y únicamente presentan lesiones de carácter leve. Ambos fueron trasladados a un centro médico en Birmingham para recibir atención y ser evaluados. No se reportaron terceras personas heridas ni daños estructurales adicionales en tierra.

Tanto la RAF como las autoridades locales informaron que ya se ha iniciado una investigación oficial para determinar las causas técnicas que provocaron el fallo del avión. Varios videos grabados por transeúntes, que muestran el momento exacto de la eyección y posterior explosión, se han viralizado rápidamente en medios británicos como la BBC y diferentes redes sociales.