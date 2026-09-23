Hito de Navantia: prueba con éxito el sistema AIP del submarino S-83 Cosme García

La empresa pública Navantia ha completado con éxito las pruebas del sistema de propulsión independiente del aire (AIP) instalado en una sección real del S-83. Los ensayos, iniciados en junio, han permitido verificar su integración, prestaciones y capacidad operativa antes de unir esa pieza al resto del casco resistente. La sección tiene 12 metros de longitud y unas 400 toneladas de peso y permite avanzar en su posterior integración definitiva en el submarino.

El AIP probado en el S83 Cosme García es un sistema de tercera generación que produce hidrógeno a bordo bajo demanda, en lugar de almacenarlo. Utiliza bioetanol y oxígeno líquido para alimentar una pila de combustible encargada de generar electricidad durante la navegación en inmersión. Esta configuración amplía de forma sustancial el tiempo que un submarino convencional puede permanecer bajo el agua sin recurrir a sus motores diésel.

La principal ventaja operativa es la autonomía en inmersión. Los submarinos de la clase S-80 podrán permanecer sumergidos durante semanas, frente a los aproximadamente dos días de los sistemas convencionales basados únicamente en baterías de plomo-ácido. Al generar electricidad mientras navega bajo el agua, el submarino reduce la necesidad de realizar snorkel para recargar baterías, reforzando su discreción y permanencia en la zona de operaciones.

Las comprobaciones se han desarrollado en una instalación específica del astillero de Cartagena, capaz de reproducir las condiciones de funcionamiento del submarino. El banco permite simular la proa y la popa, además de parámetros como la velocidad de avance y la cota de inmersión. También reproduce escenarios de carga de baterías en inmersión, lo que permitirá adelantar verificaciones y optimizar los plazos de las futuras pruebas en puerto.

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, ha destacado que la finalización de los ensayos consolida la madurez tecnológica del sistema y demuestra, según sus palabras, la capacidad de la industria nacional para abordar desarrollos complejos. La compañía ha subrayado además el elevado contenido tecnológico nacional del AIP y su contribución a la autonomía estratégica y a la soberanía tecnológica de España en el ámbito de la defensa naval.

El S83 Cosme García será la tercera unidad del programa S-80 para la Armada Española. El S-82 se encuentra realizando pruebas de puerto y mar, mientras el S-83 y el S-84 avanzan en sus respectivas fases de construcción en Cartagena. Una vez completada esta fase, la sección equipada con el AIP podrá unirse al resto del casco resistente, dando continuidad a la construcción del submarino y al desarrollo del programa.