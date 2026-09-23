Polonia activa sus cazas ante una incursión de 42 segundos en su territorio de un helicóptero militar ruso

Un helicóptero militar ruso ha entrado este miércoles en el espacio aéreo de Polonia. El incidente se ha producido a las 11.08 horas de este miércoles en el extremo nororiental de Polonia, al norte de Braniewo. El aparato procedía del exclave de Kaliningrado y fue seguido en todo momento por los sistemas de radar de las fuerzas armadas polacas. El Gobierno de Varsovia ha activado a los cazas que tenía en alerta.

El mando operativo polaco ha informado de que el helicóptero era un Mi-8 perteneciente a la Fuerza Aérea rusa. La aeronave penetró unos 300 metros en el espacio aéreo polaco y permaneció allí durante 42 segundos. Después abandonó el territorio polaco. El vuelo fue vigilado por los sistemas de radiolocalización polacos, que permitieron seguir la trayectoria de la aeronave durante el incidente en el momento de la incursión.

La reacción militar fue inmediata y coordinada. Polonia ordenó despegar a varios aviones de combate para responder a la violación de su espacio aéreo, mientras las fuerzas y medios terrestres también permanecían en estado de alerta máxima. El Ejército polaco mantiene además una vigilancia permanente y reforzada sobre la frontera con Kaliningrado, territorio ruso separado del resto de Rusia y situado entre Polonia y Lituania.

El mando operativo polaco ha explicado que las características del episodio apuntan a una posible prueba de la preparación de su defensa aérea por parte de Rusia. Esa valoración corresponde a las autoridades militares polacas y, por el momento, no existe una explicación pública de Moscú sobre el motivo de la incursión. La Embajada rusa en Varsovia no ha dado ninguna respuesta ante el incidente.