Robles reacciona a las críticas y pide al Congreso que la directora del CNI pueda comparecer por la crisis de Ceuta

Ni un solo movimiento hasta este miércoles, justo unas horas después de que comenzasen las críticas de la oposición y del socio minoritario del Gobierno. La ministra de Defensa, Margarita Robles, que mantenía en el aire la comparecencia de la directora del CNI ante el Congreso de los Diputados para explicar la crisis de Ceuta, ha movido ficha y ha solicitado a la Cámara Baja que dé luz verde a la declaración de la jefa de los espías.

La petición se ha producido durante la sesión de control, después de que el PP haya acusado a la ministra de Defensa de impedir que Esperanza Casteleiro –la directora del CNI– acusa a la comisión de Gastos Reservados. Robles ha respondido que la directora del CNI no tiene ningún problema en comparecer y ha pedido a Armengol que la Junta de Portavoces autorice su presencia para explicar la crisis de Ceuta.

El movimiento de la ministra ha llegado un día después de que la Junta de Portavoces acordara citarla a ella con fecha –el próximo martes 6 de octubre– y confirmar sin fecha la presencia de otros ministros como Fernando Grande Marlaska (Interior) o José Manuel Albares (Asuntos Exteriores). PP y Sumar habían censurado que no se supiese nada de la comparecencia de la directora del CNI, que ambos partidos habían reclamado.

Robles se comprometió el pasado 15 de septiembre en el Senado a permitir que Casteleiro compareciese ante los diputados en la Comisión de Secretos Oficiales. "Por lo que a mí respecta, y por parte de la directora del CNI, vamos en cualquier momento a la Comisión", dijo durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta en respuesta al senador del PP Fernando Martínez-Maíllo.

Justo después, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Senado, siguió en la misma línea asegurando que tanto ella como la directora del CNI comparecerían ante la Comisión de Secretos Oficiales si así lo pedían los diferentes grupos parlamentarios: "No depende de nosotras, que nos lo pidan, que nos convoquen y vamos, vamos tranquilamente".

La cuestión pendiente es ahora si la Junta de Portavoces da luz verde a Casteleiro. La petición de Robles cambia el escenario respecto a los últimos días, cuando no había fecha para la directora y el PSOE rechazaba la idea de convertir la comisión en un "careo" entre responsables. Pero esta petición de Robles no garantiza la comparecencia, pues serán los órganos del Congreso, controlados por el Gobierno, los que tomen la decisión final.