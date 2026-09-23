Rusia construye una mega-factoría subterránea de drones a 1.200 kilómetros de Ucrania para evitar los ataques de Kiev

Rusia está levantando instalaciones subterráneas para proteger su producción de drones de ataque en el área de Alabuga, en la región de Tartaristán. El complejo se encuentra a unos 1.200 kilómetros de la frontera ucraniana y constituye uno de los principales centros para fabricar los Geran-2, equivalentes locales del Shahed-136 iraní. La nueva infraestructura quiere evitar los ataques de largo alcance ucranianos.

El diario ucraniano Ukrainska Pravda fue el primero en informar de las imágenes de satélites difundidas por el grupo OSINT ucraniano Dnipro Osint, en las que se muestran unos 42.000 metros cuadrados de espacio subterráneo ya construido. Según este análisis, las nuevas instalaciones –ubicadas en las coordenadas 55.808719°, 52.026664°– estarán destinadas a futuras áreas de producción. La publicación ucraniana sitúa el proyecto subterráneo aún más amplio.

Las imágenes no permiten determinar por sí solas qué parte de esos 42.000 metros cuadrados está terminada ni si ya alberga maquinaria de fabricación. Dnipro Osint sostiene que el traslado bajo tierra comenzó después de los primeros ataques ucranianos contra Alabuga y que Moscú ha acelerado las obras mientras dispersa instalaciones y añade nuevas defensas alrededor del complejo.

Alabuga concentra una cadena industrial mucho más amplia que el simple montaje final de los drones. En sus instalaciones se fabrican fuselajes de materiales compuestos, motores y componentes metálicos, además de circuitos y cableado. También existen hangares para almacenar aparatos y una zona propia de lanzamiento. La dispersión de estas actividades pretende elevar el coste y la complejidad de cualquier intento de interrumpir la producción mediante ataques de precisión.

Imágenes tomadas durante el verano muestran la construcción de estructuras de torres alrededor de las áreas productivas. El Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional ha señalado que este tipo de estructuras puede servir para sostener redes metálicas destinadas a dificultar ataques de drones y misiles. El conjunto revela una estrategia de protección por capas y nuevas instalaciones bajo tierra.

La evolución responde a una amenaza que ya se ha materializado. Ucrania ha atacado Alabuga de forma recurrente desde 2024, demostrando que la distancia no impide emplear sistemas de largo alcance contra objetivos industriales situados en el interior de Rusia. Tras aquellos ataques, Moscú ha ampliado el recinto, ha levantado nuevos talleres y almacenes y ha reforzado sus defensas.