Defensa distribuye sprays de gas pimienta a los militares que patrullan Ceuta aunque sin instrucciones de cómo usarlo

El Ministerio de Defensa ha dado la orden de distribuir sprays de gas pimienta entre los efectivos militares que están patrullando las calles de Ceuta para ayudar a mantener la seguridad tras el asalto masivo al perímetro fronterizo del pasado 30 y 31 de julio.

El problema es que este spray de pimienta se ha entregado sin haber informado a los uniformados de las reglas de empleo, ni de las coberturas legales, ni de la protección jurídica con la que cuentan en el caso de que se vean obligados a utilizarlo.



Esta situación ha desatado una profunda preocupación en la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), que ha denunciado públicamente el desamparo institucional al que se enfrentan los militares en escenarios de extrema hostilidad. "Los militares realizan patrullas ordinarias y vigilan puestos estáticos diarios sumidos en una total incertidumbre operativa sobre los límites de sus intervenciones físicas", han manifestado.

El vacío normativo actual situaría a los militares en una posición de vulnerabilidad absoluta ante posibles incidentes. La principal reclamación de ATME se centra en que los miembros de las Fuerzas Armadas carecen del reconocimiento legal como agentes de la autoridad. Sin este amparo jurídico explícito, cualquier actuación contra civiles podría derivar en graves responsabilidades penales para el propio militar actuante.

Para fundamentar la gravedad de la situación, la asociación ha recordado la reciente expulsión de una diputada del Congreso de los Diputados por exhibir este producto. "Si la máxima autoridad parlamentaria ha catalogado el gas pimienta como un arma prohibida, resulta incoherente suministrarlo a personal militar en misiones urbanas sin instrucciones claras", han añadido desde la asociación de militares.