Dos cazas F18 españoles se activan en Rumanía en una larga noche de alertas por drones rusos

Rumanía y su espacio aéreo han sufrido una larga madrugada de alertas durante este jueves. El país ha tenido que activar hasta en dos ocasiones a los aviones de combate que tiene en alerta permanente –tanto de su fuerza aérea como del contingente OTAN– ante la presencia amenazante de drones de origen ruso en las proximidades de su espacio aéreo. Uno de esos aparatos, incluso, ha llegado a estrellarse en territorio rumano.

El primer incidente se ha producido en torno a las 04.41 horas, cuando el sistema de vigilancia radar del Ministerio de Defensa rumano ha detectado un grupo de aparatos aéreos al norte de Chilia Veche, en territorio ucraniano, pero muy cerca de la frontera. El Gobierno ha enviado un mensaje RO-Alert a la población del norte del distrito de Tulcea y ha ordenado despegar a dos cazas F-18 españoles desde la base de Mihail Kogălniceanu.

Los aparatos del Ejército del Aire y el Espacio están desplegados en el país en misión de Policía Aérea Reforzada de la OTAN y han recibido la orden de monitorizar las posibles amenazas detectadas por los radares. Tras más de una hora de incidente, el Gobierno rumano ha dado por finalizada la situación de alerta a las 05.44 horas y ha ordenado a los aviones de combate españoles que regresaran a su base en el este de Rumanía.

Pero la madrugada no ha quedado ahí. El Ministerio de Defensa de Rumanía ha informado de que una hora después ha tenido que volver a hacer frente a otro nuevo incidente. Dos cazas F-16 de la Fuerza Aérea rumana han tenido que ser desplegados desde la base de Borcea para seguir la trayectoria de un dron de origen ruso que se acercaban peligrosamente al espacio aéreo rumano.

El Centro Nacional de Mando Militar ha avisado a los servicios de emergencia y a las autoridades locales, que han activado un segundo RO-Alert a las 06.26 horas para los habitantes de Botoșani y Suceava ante la amenaza aérea. El objetivo ha permanecido aproximadamente cuatro minutos dentro del espacio aéreo rumano antes de estrellarse cerca de Solca, en el distrito de Suceava.

Los equipos del Ministerio del Interior rumano han aseguraron el perímetro y han localizado un dron de pequeñas dimensiones, sin que se produjera un incendio en el punto del impacto. Las autoridades han confirmado que no ha habido víctimas ni daños materiales y han mantenido desplegados medios para vigilar la zona afectada.