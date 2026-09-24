La CIA alerta de la amenaza de drones rusos lanzados desde barcos contra España, Francia e Italia

La alerta en los servicios de inteligencia de la OTAN alcanza un nivel crítico. Según cuenta El Mundo, la CIA ha advertido formalmente a varios gobiernos europeos, entre ellos los de España, Francia e Italia, de que Rusia prepara una posible escalada mediante operaciones encubiertas con drones kamikaze lanzados desde buques en aguas internacionales para golpear la retaguardia del continente.

Según fuentes cercanas al Ministerio de Defensa de Lituania y analistas militares consultados, la operación utilizaría cargueros o buques de la denominada "flota fantasma" rusa situados a entre 200 y 300 kilómetros de la costa mediterránea. Desde allí catapultarían aeronaves no tripuladas modelo Gerbera, disimuladas en el interior de contenedores de carga para evitar la detección previa.

Ataques al impacto económico y político

Las intenciones de Moscú no pasarían por la destrucción masiva de infraestructuras, sino por propinar un golpe asimétrico con un profundo impacto económico y psicológico en los países occidentales. Andrius Kubilius, comisario europeo de Defensa, ha advertido explícitamente sobre el riesgo real que esto supone para la estabilidad nacional: "Rusia puede lanzar con facilidad drones sobre los aeropuertos españoles y dañar a la industria del turismo".

Los drones Gerbera —que cuentan con 2,5 metros de envergadura y una capacidad explosiva de entre cuatro y cinco kilos— son capaces de sobrevolar objetivos a 160 km/h con una autonomía de hasta 600 kilómetros. Un impacto dirigido podría forzar el cierre de aeropuertos clave, sembrar el caos en el tráfico aéreo, desatar incendios en instalaciones estratégicas o vulnerar recintos militares.

Analistas internacionales remarcan que la elección de España, Francia o Italia responde a un cálculo político meticuloso. Keir Giles, experto de la Academia de Defensa del Reino Unido, advierte de que la lejanía geográfica respecto al frente oriental no ofrece protección a la Península Ibérica: "El objetivo estará donde se encuentre el punto más débil de Europa. Países como Reino Unido o España no han invertido en sistemas integrados de defensa aérea y antimisiles adecuados para la amenaza rusa".

A esto se suma la vulnerabilidad política de las democracias mediterráneas, todas con citas electorales programadas para 2027 y con sectores políticos dispuestos a instrumentalizar la fatiga bélica o culpar a la propia OTAN de la escalada de las tensiones con Moscú.

El detonante: un informe de la CIA

El origen de la alerta procede de la información obtenida por la inteligencia estadounidense tras el viaje realizado a finales de agosto a Moscú por el director de la CIA, John Ratcliffe. Las conclusiones de dicho informe, de carácter altamente específico, se trasladaron a las cancillerías europeas.

La gravedad del aviso motivó movimientos de emergencia, como la convocatoria extraordinaria del Consejo de Defensa en Francia por parte de Emmanuel Macron y el posterior encuentro con los líderes de las principales fuerzas políticas en el Elíseo.

No se trata de una táctica hipotética. La intromisión de drones rusos en espacio aéreo de la OTAN (como el sobrevuelo de 19 unidades en Polonia o los graves incidentes registrados en el aeropuerto alemán de Leipzig) constata la disposición del Kremlin para testar los límites defensivos de la Alianza sin cruzar formalmente el umbral de una declaración de guerra. De materializarse el lanzamiento marítimo sobre la costa española, Rusia trasladaría definitivamente la presión del conflicto ucraniano al mismísimo corazón del Mediterráneo.