La inteligencia danesa alerta de un posible ataque ruso contra un país de la OTAN en los próximos meses

Los servicios de inteligencia de Dinamarca han elevado en las últimas horas el nivel de alerta en el país y consideran posible que en los próximos meses se produzcan ataques limitados, sabotajes y operaciones cibernéticas contra infraestructuras occidentales. El riesgo aumentaría aún más, según han explicado este jueves, si Rusia percibiera divisiones políticas dentro de la Alianza Atlántica.

El Servicio de Inteligencia de Defensa danés (DDIS) cree que Moscú intensificará en los próximos meses su guerra híbrida contra Occidente y la OTAN, con ataques más frecuentes y consecuencias mayores. La evaluación añade que existe un riesgo bajo, pero creciente, de que Rusia lance una acción militar limitada contra uno o varios miembros que compartan frontera con Rusia, incluso mientras continúa la guerra en Ucrania, según informa Reuters.

El objetivo de una operación limitada sería desviar recursos europeos destinados a Ucrania y poner a prueba la capacidad de los aliados para responder conjuntamente. La inteligencia danesa contempla que Moscú actúe si considera que puede evitar una guerra abierta con la OTAN. Entre los escenarios posibles figuran ataques contra infraestructuras esenciales y acciones capaces de generar una crisis política sin desencadenar la activación del artículo 5.

El informe también apunta a un posible despliegue de fuerzas rusas limitadas y sin identificación clara dentro de un país fronterizo, siguiendo un método empleado por Moscú durante la anexión de Crimea en 2014. Sin embargo, Copenhague considera improbable una invasión convencional a gran escala. Preparar una operación de ese tipo exigiría al menos seis meses, además de una movilización militar difícil de ocultar a Occidente.

La amenaza híbrida ocupa un lugar central en la evaluación danesa. El DDIS prevé más sabotajes contra empresas de defensa y transportes ferroviarios utilizados para trasladar material militar hacia Ucrania, además de ciberataques destructivos capaces de paralizar funciones esenciales de los Estados europeos. Hasta ahora, estas operaciones habían buscado principalmente sembrar miedo y reducir el respaldo público a Ucrania, pero ahora podrían orientarse también a interrumpir directamente esa ayuda.

La inteligencia danesa subraya que el riesgo no equivale a una predicción de ataque inminente. El escenario militar sigue siendo considerado de baja probabilidad, mientras que una invasión de un país de la OTAN continúa descrita como altamente improbable, aunque ya no puede descartarse. Dinamarca tampoco espera un ataque convencional contra su propio territorio.