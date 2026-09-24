Macron desmiente el aviso de la CIA, pero no descarta un ataque ruso con drones

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha negado que la CIA haya enviado a los países europeos una alerta sobre un supuesto ataque ruso, pero sí ha reconocido que Francia podría ser objetivo de una acción con drones explosivos.

"Podemos desmentir esa información, la CIA no ha enviado ese aviso", afirmó Macron en una entrevista conjunta con TF1 y France 2. La declaración llega después de que medios europeos difundieran informaciones sobre una supuesta advertencia de los servicios de inteligencia estadounidenses acerca de un posible ataque ruso contra países del sur de Europa.

El presidente francés, sin embargo, no considera que el peligro sea ficticio. Macron recordó el intento de ataque con drones registrado a principios de agosto en el aeropuerto alemán de Leipzig y atribuido por Berlín a Rusia. A su juicio, un episodio de este tipo podría repetirse en Francia o en cualquier otra ciudad europea.

El Elíseo considera que Rusia ha intensificado sus acciones híbridas contra Europa. Por eso, Macron anunció la semana pasada medidas para reforzar la protección de infraestructuras críticas y centros sensibles de la industria de defensa frente a posibles ataques con drones y ciberataques.

El precedente de Leipzig

El episodio de Leipzig se ha convertido en uno de los argumentos utilizados por París para justificar el refuerzo de la seguridad. Las autoridades alemanas atribuyeron a Rusia el intento de ataque registrado en el aeropuerto, donde fueron encontrados drones cargados con explosivos cerca de aviones ucranianos. Berlín aseguró que las características de los aparatos y el método empleado eran compatibles con operaciones atribuidas a Moscú.

Macron sostiene que el ataque fracasó porque el dispositivo ruso no funcionó como estaba previsto, pero advierte de que las consecuencias podrían haber sido mucho mayores. Francia también ha detectado en las últimas semanas otros actos que considera parte de una campaña de presión rusa contra los países europeos.

El presidente francés ha insistido además en que Europa no debe confiar en recibir un aviso antes de una eventual agresión. "El día en que seamos atacados físicamente, no nos avisarán", señaló Macron la semana pasada, al defender el refuerzo de la vigilancia y de las medidas de protección.

A esta preocupación se suma ahora otro dato señalado por Macron: Francia considera creíble que Rusia pueda movilizar 300.000 nuevos soldados para la guerra de Ucrania. Una eventual ampliación de las fuerzas disponibles para Moscú alimenta las dudas sobre sus planes militares a medio plazo y sobre la capacidad rusa para mantener la presión sobre Ucrania mientras incrementa sus acciones contra otros países europeos.

Francia también mira hacia Arabia Saudí

La entrevista de Macron no se ha limitado a la amenaza rusa. El presidente francés ha anunciado también que está dispuesto a enviar "medios militares" a Arabia Saudí para contribuir a proteger las exportaciones de petróleo del país frente a los ataques de los hutíes.

"Hay varios millones de barriles que circulan a través de Arabia Saudí y que llegan al mar Rojo", explicó Macron, antes de anunciar el posible despliegue francés.

El problema se encuentra en la salida hacia el mar Rojo. Los ataques de los hutíes han reducido considerablemente el volumen de petróleo que Arabia Saudí puede transportar por esta vía. El propio Macron explicó la semana pasada que el oleoducto saudí que desemboca en Yanbu, en el mar Rojo, había servido como alternativa ante el bloqueo del estrecho de Ormuz, pero que los ataques hutíes habían reducido también ese flujo.

Francia ya mantiene presencia militar en la zona. Dos fragatas francesas participan en la operación europea Eunavfor Aspides en el mar Rojo y el Bab el-Mandeb, una misión destinada a proteger la navegación comercial frente a los ataques hutíes. Según el Ministerio francés de Defensa, los buques franceses han participado desde febrero de 2024 en más de 150 acompañamientos de barcos civiles.

La nueva propuesta de Macron supone así ampliar la implicación francesa en una región que se ha convertido en estratégica no sólo por la seguridad de la navegación, sino también por el impacto que los ataques están teniendo sobre el suministro mundial de petróleo.

Con Rusia aumentando la presión sobre Europa y los hutíes amenazando una de las principales rutas de salida del petróleo saudí, Macron ha dibujado un escenario en el que Francia se prepara para afrontar simultáneamente amenazas en su propio continente y en Oriente Medio.