TRC se adjudica el servicio de videoconferencia segura del Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa ha adjudicado a TRC el lote 7 del contrato de videoconferencia segura, integrado en el acuerdo marco para la gestión de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D). El proyecto, valorado en 15,8 millones, permitirá desplegar una plataforma de nueva generación destinada a garantizar comunicaciones audiovisuales seguras y resilientes tanto en territorio nacional como en zonas de operaciones.

La adjudicación supone ampliar las capacidades que TRC ya proporciona al departamento que dirige Margarita Robles. La compañía era responsable de la videoconferencia segura en las redes clasificadas, pero el nuevo contrato extenderá ese nivel de protección al conjunto de los servicios de videoconferencia. El objetivo es disponer de una capacidad homogénea para las comunicaciones audiovisuales militares.

La nueva plataforma dará soporte a las comunicaciones del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas en distintos escenarios operativos. Deberá responder a las necesidades de una organización que mantiene actividades dentro y fuera de España, facilitando comunicaciones audiovisuales protegidas entre sus usuarios. La iniciativa se integra en el proceso de modernización tecnológica de las infraestructuras que sostienen las comunicaciones críticas de Defensa.

TRC reforzará así una posición que ya había ampliado mediante otros servicios incluidos en la I3D. La empresa mantiene 24 horas al día, siete días a la semana, la electrónica de red y el hardware crítico de parte de las infraestructuras de comunicaciones de las Fuerzas Armadas. Además, presta servicios avanzados de ciberseguridad orientados a prevenir, detectar y responder ante amenazas que puedan afectar a la infraestructura.

El contrato forma parte de un acuerdo marco de mayor alcance, dividido en ocho lotes y con un valor global superior a 258 millones de euros. Defensa pretende con este programa converger y modernizar su red de telecomunicaciones, reforzando la interoperabilidad de las Fuerzas Armadas con la OTAN, la Unión Europea y otras organizaciones internacionales.