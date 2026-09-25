Cazas de Finlandia y Suecia interceptan una escuadrilla de aviones rusos en su primera misión conjunta de policía aérea

Varios cazas de las fuerzas aéreas de Finlandia y Suecia han llevado a cabo la identificación e interceptación de una escuadrilla de aviones militares rusos que sobrevolaba el espacio aéreo internacional en el mar Báltico. Según informó la Fuerza Aérea finlandesa en un comunicado, se trata de la primera misión conjunta de estas características que realizan ambos países nórdicos tras su reciente ingreso en la Alianza Atlántica.

La incursión rusa estaba conformada por un avión de transporte Tu-134, escoltado por un número no determinado de cazas MiG-31 y Su-30. Estas aeronaves de Moscú fueron interceptadas por las patrullas nórdicas mientras transitaban sobre las aguas del golfo de Finlandia. Para responder a este movimiento, se desplegaron cazas F/A-18 Hornet finlandeses y JAS 39 Gripen suecos, en un operativo coordinado bajo los más estrictos estándares militares occidentales.

Esta operación de identificación forma parte del servicio de Alerta de Reacción Rápida (QRA, por sus siglas en inglés) que mantienen operativas ambas naciones vecinas. El principal objetivo de este mecanismo defensivo es garantizar en todo momento la vigilancia exhaustiva y la protección de su integridad territorial frente a cualquier intromisión, en un contexto marcado por la creciente inestabilidad en la región.

Cabe recordar que los Gobiernos de Helsinki y Estocolmo acordaron hace apenas un mes estrechar de forma significativa su colaboración en materia de defensa aérea. Esta decisión estratégica busca reforzar la seguridad en la región norte y blindar el flanco oriental de la OTAN. El aumento sostenido de las tensiones geopolíticas con Rusia, especialmente a raíz de la invasión y posterior guerra de Ucrania, ha sido el detonante para acelerar esta integración castrense.

El subjefe del Estado Mayor del Mando de la Fuerza Aérea finlandesa, el coronel Vesa Mäntylä, ha valorado positivamente este hito militar. "El aumento de la cooperación a partir de este otoño permite realizar misiones conjuntas de identificación y posibilita que los cazas en alerta operen desde las bases aéreas del otro país", ha explicado el alto mando en el comunicado oficial. De esta forma, se amplía el margen de maniobra táctico frente a las constantes provocaciones rusas.

En la misma línea se ha expresado el general Jonas Wikman, comandante de la Fuerza Aérea de Suecia, quien ha destacado la importancia de la sinergia alcanzada. "Así es como se traduce en la práctica una estrecha cooperación. Gracias a años de confianza y sólidas relaciones personales, ahora podemos operar juntos con total fluidez como fuerzas aéreas, como naciones y como aliados", ha sentenciado.