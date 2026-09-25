Dassault y Airbus ofrecen sus cazas Rafale y Eurofighter a Portugal para sustituir su flota de F16

Portugal busca renovar su aviación de combate. Sus cazas F16 actualmente en servicio cumplen ya demasiados años en servicio y su operatividad está en plena cuenta atrás. Aunque el caza F-35 de la estadounidense Lockheed Martin parecía la opción mejor situada desde hace años, el contexto geopolítico y el interés por reforzar la cooperación europea han abierto espacio en los últimos meses a alternativas del viejo continente.

En este escenario, Dassault Aviation ha puesto el caza Rafale sobre la mesa portuguesa. Según informa Opex360, el Gobierno francés entregó en julio una oferta formal al Ejecutivo de Lisboa y a la Fuerza Aérea portuguesa. La propuesta llega antes de que Lisboa haya lanzado un concurso formal y se produce mientras el país prepara una nueva ley de programación militar que deberá recoger la sustitución de los cazas actuales.

La información añade un elemento industrial a la ofensiva francesa. Dassault, que representa también a sus socios Thales y Safran, firmó el 23 de septiembre un memorando con AED Cluster Portugal, asociación que agrupa a empresas portuguesas de aeronáutica, espacio y defensa. El objetivo es explorar oportunidades de cooperación industrial vinculadas al programa Rafale y aumentar el retorno económico de una eventual adquisición portuguesa.

Airbus ha respondido con el Eurofighter Typhoon. El fabricante prevé presentar a Lisboa una propuesta no solicitada a finales de octubre o comienzos de noviembre, según ha informado Reuters. El paquete incluirá fórmulas de financiación pública y privada para facilitar el calendario de pagos, además de participación industrial y cooperación militar. Airbus busca así presentar el Typhoon como una alternativa europea completa para reemplazar los F-16 portugueses en servicio.

La ofensiva de Airbus se apoya también en las misiones que desempeña la Fuerza Aérea portuguesa. Su responsable de campaña para Portugal, Ivan Gonzalez Exposito, sostiene que las principales tareas son la policía aérea, las misiones de alerta rápida de la OTAN y la protección del espacio aéreo nacional, y argumenta que para ellas el Eurofighter resulta más adecuado que un caza pensado para operaciones furtivas en profundidad -en alusión al F35-.

El proceso todavía está abierto. El F-35 de Lockheed Martin, el Rafale, el Eurofighter y el Gripen E figuran entre las alternativas consideradas, y Lisboa debe concretar el procedimiento de compra. El ministro de Defensa, Nuno Melo, ha reclamado competencia entre fabricantes para maximizar los beneficios económicos e industriales. La renovación afectará a una flota de 24 o 28 cazas F-16.