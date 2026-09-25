Defensa delimita los casos en los que los militares desplegados en Ceuta podrán usar los sprays de pimienta

El Ministerio de Defensa ha dado un paso adelante en las últimas horas y ha entregado unas instrucciones por escrito bastante claras a los militares que realizan patrullas por Ceuta sobre cómo y en qué circunstancias deben emplear los sprays de pimienta que se les han repartido en los últimos días. Cumple así con la petición de las asociaciones profesionales, que ayer criticaron el reparto de este material sin instrucciones de uso.

El documento oficial, elaborado para regular el empleo del aerosol Fitodefensa A-50, detalla específicamente los escenarios en los que el personal desplegado puede recurrir a este medio. En el apartado de "supuestos de utilización", la norma autoriza la intervención ante "conductas agresivas hacia militares", garantizando así una respuesta inmediata para la autodefensa y la protección del contingente desplegado en el territorio.

Asimismo, las directrices ministeriales contemplan su aplicación frente a "acciones violentas o resistencias que supongan un riesgo para la integridad física de las fuerzas propias o para el cumplimiento de la misión". La regulación añade la "protección de propiedades o bienes nacionales que pertenezcan a la fuerza o esenciales para el funcionamiento de las infraestructuras y servicios que demanden las autoridades competentes".

Instrucciones de Defensa a los militares que patrullan Ceuta sobre el uso del gas pimienta

En cuanto a la "finalidad de la actuación", la normativa persigue el "cese de la agresión", la "neutralización del agresor y, en su caso, práctica de las retenciones que sean procedentes", además del "desbloqueo de acciones violentas o resistencias complejas e intensas". Todo el operativo debe buscar restablecer el control y minimizar el impacto de los incidentes en la zona, según explica.

Respecto a los "criterios de empleo", el texto estipula que el uso del gas "se ha de ajustar a los principios de uso de la fuerza en legítima defensa, necesidad y proporcionalidad". Además, se enmarca en el "empleo progresivo de los medios" y obliga a "prestar asistencia al sujeto pasivo de la acción tras el uso del spray de defensa a fin de mitigar sus efectos".

Instrucciones de Defensa a los militares que patrullan Ceuta sobre el uso del gas pimienta

El documento impone restricciones operativas estrictas para garantizar la seguridad durante las intervenciones en el área urbana. Se establece explícitamente que "no se puede utilizar directamente sobre fuentes de fuego —ej. bengalas—", "no utilizar en locales cerrados" y que "el difusor del spray no puede tener contacto directo con el sujeto pasivo seleccionado", garantizando una aplicación segura y controlada.

En la orden de utilización, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, se explican también algunas de las características técnicas del spray de pimienta que se ha entregado a los militares, y se explican algunas características del mismo. Contiene 30 mililitros de Oleorresina de Capsicum al 5 por ciento, ofrece un alcance eficaz de 4 metros y permite aproximadamente 6 descargas de 1 segundo de duración.

Tras difundirse estas directrices, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha vuelto a "poner el foco en ese reconocimiento de agentes de la autoridad para que nuestros militares puedan desempeñar estas funciones". Ha considerado imprescindible esta figura legal ante agresiones con piedras o cócteles molotov, solicitando medidas urgentes que eviten malas interpretaciones sobre la proporcionalidad de la fuerza y reconozcan la escala militar como profesión de riesgo.