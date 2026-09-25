Thales España e Indra cierran un acuerdo para que el misil LMM forme parte del sistema de defensa de punto de la Armada

Thales España e Indra han alcanzado un acuerdo para incorporar el misil LMM (Lightweight Multirole Missile) al Sistema Lanzador Embarcado (SILAEM), un programa liderado por la tecnológica con capital público para desarrollar una capacidad de defensa de punto de muy corto alcance destinada a los buques de la Armada. El proyecto busca proporcionar una respuesta rápida y automatizada frente a amenazas que puedan aproximarse a corta distancia.
Indra será responsable del desarrollo del sistema y de integrar las diferentes tecnologías que compondrán esta solución. Entre ellas estarán sus radares de dirección de tiro de alta precisión, diseñados para detectar, seguir y fijar objetivos complejos. Según la compañía, estos sensores presentan una reducida huella radar y una elevada resistencia frente a interferencias electromagnéticas, dos características relevantes para operar en entornos navales y escenarios con elevada actividad electrónica.
El componente aportado por Thales será el LMM, un misil ligero y multirrol concebido para enfrentarse a diferentes tipos de amenazas. La compañía señala su capacidad para actuar contra embarcaciones rápidas de ataque, aeronaves no tripuladas y helicópteros. Su incorporación permitirá dotar al SILAEM de un vector de alta precisión para actuar a corta distancia, complementando las capacidades de detección y seguimiento proporcionadas por los sensores de Indra.
El funcionamiento del sistema se apoyará en la combinación del radar, el control de tiro y el misil. Indra destaca que sus sistemas podrán detectar y realizar el seguimiento de blancos, mientras que el LMM empleará su guiado láser para dirigirse hacia el objetivo seleccionado. La integración de ambos elementos está orientada a reducir los tiempos de reacción y proporcionar una elevada probabilidad de impacto frente a amenazas que comprometan la seguridad del buque.
El programa SILAEM responde a la necesidad de reforzar la autoprotección de los buques ante amenazas emergentes, especialmente aquellas capaces de operar a corta distancia y con tiempos de reacción reducidos. La solución pretende automatizar buena parte de la respuesta y concentrar en un único sistema las funciones de detección, seguimiento, dirección de tiro y lanzamiento. De este modo, la Armada dispondría de una capacidad específicamente adaptada a sus plataformas navales.
El proyecto incorpora además una dimensión industrial considerada estratégica por sus promotores. Indra presenta SILAEM como una solución propia y de fabricación española, con tecnologías integradas por empresas nacionales y el misil LMM suministrado por Thales España. El objetivo declarado es reforzar la autonomía de las Fuerzas Armadas y reducir su dependencia de soluciones externas, facilitando al mismo tiempo una respuesta más flexible ante la evolución de las amenazas.