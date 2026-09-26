Del Gerbera a los clones rusos del Shahed 136 iraní: así son los drones con los que Rusia puede atacar Europa

Los países europeos de la OTAN han elevado la alerta ante la posibilidad de nuevos ataques o incursiones de drones en sus territorios. Temen que se repitan incidentes como los de los últimos meses. En algunos casos, los servicios europeos han señalado indicios que apuntan a Rusia, aunque la atribución no siempre puede demostrarse públicamente y Moscú niega estar detrás de estas operaciones.

Un estudio del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés) sostiene que los buques de la flota fantasma rusa han sido utilizados como plataformas para operaciones con drones contra países occidentales. Ha contabilizado 144 incidentes en 13 países de la OTAN entre agosto de 2024 y febrero de 2026. Ahora se suma la supuesta alerta de la CIA sobre un ataque contra España, Francia o Italia.

Las advertencias se han multiplicado en las últimas semanas. The Guardian recogió las alertas de responsables europeos que ven posible una prueba a la OTAN en los próximos meses, mediante drones, sabotajes u otras acciones en Europa. Dinamarca ha añadido otra evaluación: su inteligencia militar habla de un riesgo creciente de ataques híbridos y una posibilidad todavía baja de una acción militar limitada contra un país aliado.

El Gerbera ocupa un lugar singular al combinar bajo coste, tamaño reducido y capacidad para volar cientos de kilómetros. La información sobre una posible operación desde buques mercantes apunta a este modelo: unos dos metros de longitud, alrededor de 18 kilogramos y una autonomía citada de hasta 600 kilómetros, con una carga explosiva aproximada de cuatro o cinco kilos. Puede emplearse como arma o señuelo para saturar defensas.

El Geran-2 es la versión rusa del Shahed-136 iraní y es el principal dron ruso de ataque de largo alcance. Tiene configuración de ala delta, motor de pistón y hélice propulsora, vuela aproximadamente a 180 kilómetros por hora y puede recorrer, según distintas fuentes, entre 1.000 y 2.500 kilómetros. Las versiones rusas han incorporado cargas de hasta 90 kilogramos y navegación inercial y satelital.

El Geran-3 representa el salto de la familia hacia la propulsión a reacción. Está asociado al Shahed-238 iraní, pero la versión rusa emplea motores de origen chino y las estimaciones sitúan su velocidad en torno a 300-370 kilómetros por hora y su carga entre 50 y 90 kilogramos. Su alcance se ha situado alrededor de 600 kilómetros en análisis del IISS, según distintas fuentes.

El Geran-4 es un diseño más rápido y reforzado, heredero del diseño Shahed. Mide unos 3,5 metros de largo, tiene una envergadura cercana a tres metros y puede alcanzar hasta 500 kilómetros por hora. Las informaciones ucranianas sitúan su techo en unos 5.000 metros y su alcance entre 450 y 850 kilómetros, según la carga. Además, puede portar una ojiva de 50 kilogramos.

El Geran-5 se aleja de la silueta clásica del Shahed y adopta un fuselaje parecido al de un misil de crucero. Según el IISS, utiliza un turborreactor de unos 200 kilogramos de empuje, puede alcanzar 600 kilómetros por hora y tiene un alcance cercano a 950 kilómetros, manteniendo una carga de unos 90 kilogramos. También se estudia su lanzamiento desde aviones Su-25, pero esa capacidad no implica empleo operacional.

Pero más allá de los drones con carga explosiva, que supondrían prácticamente una declaración de guerra, lo verdaderamente reseñable es lo que puede hacer con modelos de drones sin carga explosiva, pudiendo utilizarlos para crear confusión o distorsiones importantes en aeropuertos, centrales eléctricas u otras infraestructuras críticas. Un movimiento que ya han realizado en varios países europeos.

Los drones se han convertido en una pieza estratégica de la guerra de Ucrania, hasta tal punto que las cadenas de producción están empezando a protegerse como algo estratégico. Ejemplo de ello es la mega-factoría subterránea de 42.000 metros cuadrados que Rusia ha puesto en marcha en la región de Tartaristán, para tratar de evitar que su producción se vea limitada por los ataques ucranianos.