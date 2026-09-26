El Reino Unido lanza su primer escuadrón espacial para contrarrestar amenazas hostiles

La Real Fuerza Aérea británica (RAF) ha puesto en marcha su primera unidad especializada en hacer frente a actividades hostiles dirigidas contra los intereses del Reino Unido en el espacio. Se trata del Escuadrón de Efectos Espaciales Nº III, presentado por el jefe del Estado Mayor del Aire, el mariscal del aire Sir Harv Smyth.

La nueva unidad complementará al Escuadrón de Operaciones Espaciales Nº I y al Escuadrón de Alerta Espacial Nº II, que ya se encargan de proporcionar capacidades de vigilancia, seguimiento y alerta en el espacio.

Según The Defense Post, el Escuadrón de Efectos Espaciales Nº III reunirá a personal especializado de las distintas Fuerzas Armadas británicas y empleará capacidades como la guerra electrónica para interrumpir, degradar y frustrar acciones hostiles en el espacio.

Protección de los satélites

El objetivo de la nueva unidad es contribuir a proteger los satélites que permiten mantener servicios militares y civiles, entre ellos la alerta de misiles, la previsión meteorológica, la navegación y las comunicaciones móviles.

El escuadrón también apoyará las capacidades de guerra espacial del Reino Unido y el denominado Control de los Requisitos Espaciales, definido como la necesidad de mantener la libertad de operar en el espacio y negar a los posibles adversarios esa misma capacidad.

Durante su intervención, Smyth destacó las que calificó de "maniobras inusuales y peligrosas" relacionadas con naves espaciales rusas y activos británicos en el espacio.

El jefe del Estado Mayor del Aire puso como ejemplo que cinco satélites militares rusos se acercaron a dos satélites comerciales británicos ya retirados en mayo. En junio, una constelación de satélites rusos habría interrumpido las señales GPS en Europa, Groenlandia y Canadá.

El Gobierno británico ha destinado además 50 millones de libras adicionales para prolongar la vida útil de sus satélites Skynet 5, mientras desarrolla la siguiente generación, Skynet 6, destinada a proporcionar un sistema soberano de comunicaciones militares por satélite.

Más unidades espaciales en preparación

El Reino Unido también está desarrollando una constelación de satélites para observar la Tierra en diferentes condiciones mediante capacidades multiespectrales y multisensor. El proyecto incluye el satélite Tyche, que ya está operativo, y los futuros Titania, Juno y Oberon.

Además, el país trabaja junto a Estados Unidos y Australia en el programa de Capacidad Avanzada de Radar para el Espacio Profundo (DARC), destinado a reforzar la vigilancia del espacio.

Smyth señaló que el Reino Unido también tiene previsto crear los Escuadrones Espaciales Nº IV, V y VI, además de un Escuadrón de Tácticas y Entrenamiento Espacial.