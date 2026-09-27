Detenidos en Inglaterra sospechosos con explosivos cerca de una base aérea clave con bombardeos de Estados Unidos

La policía antiterrorista del Reino Unido declaró este domingo un "incidente grave" tras detener a varios hombres bajo la sospecha de delitos relacionados con explosivos en las proximidades de la base aérea de la RAF en Fairford, una instalación clave en el condado de Gloucestershire utilizada habitualmente por la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) para desplegar sus bombarderos estratégicos.

El operativo policial, liderado por las fuerzas de seguridad de Gloucestershire con el apoyo de agentes armados, obligó a establecer un amplio perímetro de seguridad en la localidad adyacente de Whelford. Varias propiedades y hogares del área civil han sido evacuados, y los residentes locales fueron trasladados de urgencia a un centro de ocio cercano mientras se gestiona la emergencia.

De acuerdo con los reportes oficiales, expertos en la desactivación de artefactos explosivos del Ejército británico se desplazaron al lugar y se encuentran registrando minuciosamente tres vehículos sospechosos que habían sido avistados en el pueblo durante las primeras horas de la mañana. Aunque el despliegue generó una gran conmoción por la presencia de cuerpos policiales de élite, la Policía de Gloucestershire emitió un llamado a la calma e insistió en que la situación "está bajo control" gracias a planes de contingencia previamente ensayados.

Por su parte, un portavoz de las fuerzas estadounidenses apostadas en territorio británico declinó ofrecer detalles técnicos sobre los protocolos activados, pero aseguró que sus tropas permanecen en estado de alerta máxima y que adoptarán "todas las medidas adecuadas" para garantizar la seguridad de su personal militar y de los activos estratégicos en la zona.

Un enclave de alta tensión geopolítica

La base aérea de Fairford es un punto neurálgico en la infraestructura de defensa de la OTAN. En marzo de este año, el Gobierno británico autorizó formalmente el despliegue y uso de esta pista para que cuatro bombarderos estratégicos estadounidenses llevaran a cabo misiones defensivas y ataques contra emplazamientos de misiles en Oriente Próximo.

La base aérea de Fairford es un punto neurálgico en la infraestructura de defensa de la OTAN. En marzo de este año, el Gobierno británico autorizó formalmente el despliegue y uso de esta pista para que cuatro bombarderos estratégicos estadounidenses llevaran a cabo misiones defensivas y ataques contra emplazamientos de misiles en Oriente Próximo.

Dicha autorización encendió las alarmas en el plano internacional. Meses atrás, la Guardia Revolucionaria de Irán emitió duras advertencias directas contra el Reino Unido para exigir que no se permitiese el despegue de bombarderos norteamericanos desde su suelo. En respuesta, Londres ratificó de forma contundente que sus Fuerzas Armadas están operativas las 24 horas del día para defender el país de cualquier agresión exterior.

Paralelamente, los servicios de inteligencia de Reino Unido mantienen un estricto seguimiento sobre el riesgo de ataques híbridos y operaciones de sabotaje coordinadas de forma encubierta por redes de influencia extranjera. El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, agradeció la rápida intervención de las unidades especiales y transmitió tranquilidad a la opinión pública al asegurar que la amenaza está siendo firmemente neutralizada.