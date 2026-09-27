El último reto de la Armada italiana: enfrentará a un caza F35B y un Ferrari SF90 en una carrera de aceleración

El piloto italiano Fabio Barone, de 54 años, se prepara para enfrentarse a un F-35B en una singular carrera de velocidad en la que un Ferrari y un avión de combate competirán prácticamente en paralelo. El reto tendrá lugar sobre una pista de 35 metros de ancho y pondrá a prueba tanto la aceleración del vehículo como la capacidad del caza para despegar y tomar el relevo.

El Ferrari será capaz de alcanzar los 330 km/h en los primeros 500 metros y completar ese tramo en entre ocho y nueve segundos. "Con esa aceleración, me enfrentaré a 2,2 g, lo que significa 140 kg de presión", explicó Barone. El piloto también señaló que el F-35B "tendrá un arranque más lento, pero tiene más potencia".

Una carrera a escasos metros

Según ha informado Defense News, la segunda carrera se desarrollará sobre una superficie de asfalto y aluminio a lo largo de 2,8 kilómetros. Tras recorrer los primeros 500 metros, el F-35B tomará el relevo y completará el recorrido en vuelo, a una altura aproximada de 20 metros.

El coche y el avión circularán por una pista de 35 metros de ancho, por lo que apenas habrá 15 metros de separación entre ambos. "Estaremos muy cerca", aseguró Barone, que también advirtió de que el paso sobre las placas de aluminio generará vibraciones.

Preguntado por su interés en competir contra un avión de combate, el piloto explicó que "cualquiera puede competir contra otro coche" y que esta es "una oportunidad para dar un buen espectáculo". Además, recordó que Michael Schumacher ya protagonizó un reto similar.

En 2003, el expiloto de Fórmula 1 condujo un Ferrari de Fórmula 1 en varias carreras contra un Eurofighter de la Fuerza Aérea Italiana en la base aérea de Grosseto, en Italia. El acontecimiento reunió a unas 50.000 personas.

El Eurofighter ganó las carreras de 900 y 1.200 metros sin despegar, mientras que Schumacher se impuso en la de 600 metros. El alemán alcanzó los 294 km/h y completó el recorrido en 9,6 segundos, superando al avión por dos décimas.

Barone ya había participado anteriormente en un reto relacionado con la Armada italiana. El año pasado condujo un Ferrari por la cubierta de vuelo del nuevo portaaviones Trieste, donde alcanzó los 164 km/h en unos 200 metros antes de frenar bruscamente para evitar salir despedido por la borda.