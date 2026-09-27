La guerra de los drones: Ucrania dice que ha neutralizado 350.000 drones rusos este año 2026

Las fuerzas de defensa de Ucrania han neutralizado más de 350.000 drones rusos desde principios de año, según ha informado el Ministerio de Defensa ucraniano. La cifra incluye los enfrentamientos registrados por el sistema de combate DELTA y posteriormente verificados por el clúster de innovación en defensa Brave1.

Según Industria de Defensa en Europa, las unidades de sistemas no tripulados han neutralizado más de 320.000 vehículos aéreos no tripulados (UAV) de ala fija y tipo helicóptero. De ellos, unos 220.000 eran drones de ala fija y otros 100.000, de tipo helicóptero.

A esta cifra se suman aproximadamente 31.000 drones Shahed, derribados por unidades de sistemas no tripulados, grupos de fuego móviles y la aviación del Ejército. El Ministerio de Defensa ucraniano sostiene que cada interceptación ha reducido la amenaza para las tropas y la población civil del país.

El sistema DELTA

Ucrania utiliza el sistema DELTA para confirmar los enfrentamientos y recopilar datos operativos en el campo de batalla. La herramienta permite a las fuerzas ucranianas analizar las interceptaciones de forma individual y aplicar con mayor rapidez aquellos métodos que hayan resultado efectivos.

La destrucción de los drones de ala fija limita, según el Ministerio de Defensa, la capacidad rusa para realizar tareas de reconocimiento tras las líneas ucranianas. También dificulta los ataques y la corrección de ataques de largo alcance contra objetivos civiles, entre ellos infraestructuras críticas.

Por su parte, la interceptación de drones tipo helicóptero reduce la capacidad rusa para localizar y atacar posiciones y equipos ucranianos cerca del frente. Estos vehículos aéreos no tripulados suponen una amenaza directa para las tropas y los equipos militares desplegados en las zonas de primera línea.

La actividad aumentó de forma considerable durante el último mes del verano. Según los datos difundidos por el Ministerio de Defensa ucraniano, las fuerzas del país destruyeron casi 24.000 drones tipo helicóptero y 35.000 vehículos aéreos no tripulados de ala fija solo en agosto.