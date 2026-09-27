Un analista militar explica en esRadio cómo Rusia puede desestabilizar la OTAN con pequeñas operaciones

El analista militar Martín Tuitero ha explicado que Rusia está recurriendo a provocaciones controladas como instrumento de presión en el proceso de negociación sobre Ucrania, y ha advertido de que ataques con drones sobre países de la OTAN como España, Francia o Italia son técnicamente posibles y tienen una probabilidad del cien por cien de producirse en función de cómo evolucione esa negociación.

En La Trinchera en Llamas, en esRadio, Tuitero ha situado el incremento de la tensión en su contexto estratégico. Rusia lleva cuatro años y medio de guerra sin lograr sus objetivos iniciales, con un avance de apenas 60 o 70 kilómetros desde las posiciones de 2022, a un coste enorme en bajas y material. "Un país que ha necesitado cuatro años y medio y miles de bajas para avanzar 60 kilómetros en un país que mide mil no tiene capacidad para una invasión a gran escala de ninguno de los aliados de la OTAN", ha señalado. Por ese motivo, ha descartado así el escenario de una ofensiva convencional masiva.

La guerra híbrida

El analista ha explicado que el despliegue de Rusia responde a una doctrina heredada de la época soviética, que denomina "medidas activas": un conjunto de acciones destinadas a influir en el enemigo o en los aliados del enemigo para mejorar la posición negociadora. Esas medidas incluyen campañas de desinformación, ciberataques, apoyo encubierto a partidos políticos afines tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda, y provocaciones físicas como la violación esporádica del espacio aéreo con drones. "En el Báltico estamos viendo movimientos preparatorios que todo el mundo puede interpretar como una posible incursión, no de gran escala, pero sí suficiente para obligar a la OTAN a reaccionar y generar dilemas entre sus líderes", ha advertido.

Sobre el informe de la CIA que apunta a posibles ataques con drones sobre España, Francia e Italia, Martín Tuitero ha dicho: "Técnicamente es posible. Los medios están a disposición de cualquiera. Lo que falta es la decisión política de implementarlos, pero no es descartable". Ha añadido que ya se han detectado episodios similares en Dinamarca y el mar Báltico. Según Tuitero, la probabilidad de que ocurran este tipo de operaciones es del cien por cien, dependiendo de cómo se desarrolle la negociación, y el objetivo no sería tanto causar daño material como generar reacciones políticas internas en los países afectados. "Siempre habrá fuerzas políticas que expliquen esos ataques diciendo que si no apoyáramos a Ucrania estaríamos más tranquilos", ha apuntado.

Ante una situación en la que un país de la OTAN sufra un ataque con víctimas, Tuitero ha recordado que los mecanismos están previstos en los artículos 4 y 5 del Tratado de Washington, pero ha advertido de que Rusia busca precisamente tensar esos mecanismos. "Ya estamos viendo los discursos preparatorios para hacer agujeros en la posición unida de la OTAN, incluso antes de que se ejecuten los ataques armados", ha señalado.

Ha concluido subrayando que la mejor defensa frente a esta estrategia es precisamente la cohesión entre aliados: "Pueden platear dilemas que puedan tensionar los mecanismos de los aliados". En la medida en que Europa se mantenga unida en su apoyo a Ucrania, los incentivos de Rusia para escalar se reducen. En el momento en que esa unidad se resquebraje, la posición negociadora rusa mejorará.