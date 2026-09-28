La UE eleva la alerta: Rusia prepara más sabotajes para dividir e intimidar a Europa

La Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europa, Kaja Kallas, ha pedido este lunes mantener la vigilancia ante los indicios de que Rusia prepara nuevos actos de sabotaje y ataques contra las democracias europeas. Según ha explicado, la inteligencia europea apunta a una estrategia destinada a dividir a las sociedades, intimidarlas y disuadirlas de mantener el apoyo a Ucrania. La advertencia llega mientras los ministros de Defensa revisan su respuesta.

Kallas ha afirmado que los socios deben ser capaces de actuar antes de que se materialicen las operaciones, ha vinculado esta necesidad al aumento de los ataques híbridos detectados en territorio europeo y ha señalado que los países deben incrementar el gasto en defensa para reforzar su resiliencia. Las amenazas incluyen sabotajes, ciberataques, operaciones de influencia e incursiones de drones.

Los ministros de Defensa, que están citados en Bruselas, van a debatir cómo coordinar la respuesta europea ante estas amenazas. En la agenda figura la posibilidad de establecer un protocolo de emergencia que permita reaccionar conjuntamente cuando un Estado miembro sea objeto de una amenaza híbrida. El Consejo también aborda el apoyo militar a Ucrania, la defensa aérea, la cooperación industrial y las medidas contra la flota en la sombra rusa.

La advertencia de Kallas coincide con la evaluación publicada por los servicios de inteligencia daneses el pasado 24 de septiembre. El informe considera que Rusia intensificará durante los próximos meses su guerra híbrida contra la OTAN y Occidente. También aprecia un riesgo bajo, aunque creciente, de ataques militares limitados contra un país aliado, mientras considera improbable una invasión convencional de un Estado miembro de la Alianza.

La Unión Europea lleva meses denunciando un patrón creciente de acciones atribuidas a Moscú. En septiembre, Kallas ya señaló ante el Parlamento Europeo sabotajes, ataques contra infraestructuras, interferencias informativas y otras operaciones destinadas a debilitar la unidad europea. Reuters recogió además advertencias de varios gobiernos sobre un incremento de sabotajes, ciberataques e incursiones de drones. Las autoridades distinguen estas acciones de una agresión militar directa e inminente contra la OTAN.

En este escenario, Bruselas pretende reforzar la capacidad de anticipación y coordinación de los Estados miembros. Kallas ha defendido compartir mejor la inteligencia y responder antes de que los ataques se produzcan, mientras la Comisión estudia mecanismos para activar una reacción europea coordinada. La propuesta conecta con el llamado "artículo 4 europeo" planteado por Ursula von der Leyen, aunque todavía deben concretarse sus competencias y condiciones de activación.