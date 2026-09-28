La Unión Europea da luz verde a los cinco primeros proyectos comunes para reforzar la industria militar europea

Los 27 países de la Unión Europea han aprobado los cinco primeros Proyectos Europeos de Defensa de Interés Común (EDPCI), una iniciativa destinada a desarrollar conjuntamente capacidades militares consideradas críticas para la seguridad europea. Los programas abarcan algunas de las principales carencias a nivel militar detectadas en Europa y van a tener financiación comunitaria para su puesta en marcha.

La decisión llega después de que la Comisión Europea recibiera nueve propuestas tras abrir una convocatoria para identificar proyectos de interés común. El Ejecutivo comunitario seleccionó cinco en julio y el Consejo ha dado ahora su aprobación definitiva. La fórmula pretende concentrar esfuerzos nacionales en proyectos demasiado grandes o complejos para ser desarrollados de manera aislada por cada Estado miembro, reforzando la capacidad industrial europea.

El primero de los proyectos, denominado Decoder, se centrará en el desarrollo, producción y despliegue de drones y sistemas capaces de detectarlos y neutralizarlos. El objetivo es cubrir carencias de capacidades mediante sistemas interoperables, ampliar la producción industrial y crear una red europea de centros tecnológicos especializados en drones. La iniciativa contempla también compras conjuntas, pruebas de nuevos sistemas y una modernización más rápida de las capacidades.

El segundo programa, Integrated Maritime and Seabed Defence (IMSD), busca establecer una defensa integrada e interoperable para identificar, disuadir y responder a amenazas en el mar y en los fondos marinos. Entre sus prioridades figura la protección de infraestructuras submarinas críticas, como los cables de comunicaciones. Europa pretende así reforzar una zona especialmente vulnerable y mejorar la capacidad de los países participantes para reaccionar conjuntamente.

El tercer proyecto, Space, aborda las capacidades espaciales que necesita la defensa europea. Incluye satélites de alerta temprana para detectar lanzamientos de misiles, comunicaciones, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, además de sistemas de posicionamiento y sincronización. También contempla capacidades frente a amenazas contra la navegación y la posibilidad de lanzar rápidamente satélites de sustitución. La intención es aumentar la autonomía europea en un ámbito considerado estratégico para las operaciones militares.

La defensa aérea y antimisiles será el objetivo del cuarto proyecto, EU-Fiamd. El programa pretende crear una capacidad federada que permita coordinar los sistemas nacionales, establecer mecanismos comunes de mando y mejorar la alerta temprana ante amenazas aéreas y de misiles. El quinto proyecto, Eastern Flank Watch, reforzará la vigilancia y seguridad del flanco oriental frente a la amenaza rusa mediante capacidades terrestres, aéreas, marítimas y cibernéticas, con cobertura multidominio del territorio.

Los cinco proyectos podrán recibir financiación inicial a través del Programa Europeo de la Industria de Defensa (EDIP). La Comisión ha reservado 325 millones para apoyar su establecimiento y despliegue dentro de un programa dotado con 1.500 millones. Bruselas prevé además que puedan acceder posteriormente a nuevas partidas del futuro Fondo Europeo de Competitividad, por lo que la aprobación de hoy abre la puerta a inversiones comunitarias adicionales.