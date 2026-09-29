Arquimea lanza por primera vez su dron kamikaze Q-Slam 40 desde un dron marino durante un ejercicio de la OTAN

Arquimea ha completado con apoyo de la Armada española el primer lanzamiento del Q-SLAM 40 desde un vehículo de superficie no tripulado (USV) en alta mar. La prueba ha realizado durante Repmus 2026, celebrado en Portugal y organizado por la Marina portuguesa y la OTAN. El sistema fue integrado en un lanzador múltiple instalado sobre el USV Sead 23 de la Armada española.

La demostración reprodujo de extremo a extremo una misión operativa. El Q-SLAM 40 fue puesto en marcha de forma remota, despegó desde el buque no tripulado, estableció sus comunicaciones y navegó hasta la zona prevista. Durante el ejercicio, la munición merodeadora transmitió datos y vídeo en tiempo real hacia los sistemas de mando y control, manteniendo la conexión con la estructura operativa naval durante la misión completa.

Uno de los elementos destacados fue su integración con el ecosistema de mando y control NAIAD/Scomba NG de la Armada, mediante el estándar OTAN STANAG 4817. Esta interoperabilidad permite que la información generada por el sistema aéreo llegue a las redes empleadas durante el ejercicio. La prueba sitúa al Q-SLAM 40 como una capacidad que puede operar embarcada en plataformas no tripuladas, ampliando las opciones de empleo naval.

El Q-SLAM 40 es un sistema merodeador táctico portátil que puede desplegarse en pocos minutos y operar con control humano durante toda la misión. Arquimea señala que alcanza hasta 40 minutos de autonomía con una carga explosiva de 1,2 kilos en su configuración actual. También incorpora cámara infrarroja y funciones avanzadas de inteligencia artificial para seguimiento de objetivos, además de navegación en entornos sin GPS.

La compañía también llevó a Repmus 2026 el S-WISE, un sistema no tripulado híbrido capaz de operar tanto en superficie como bajo el agua. Durante el ejercicio ha probado la detección y seguimiento autónomo de buques mediante una red neuronal desarrollada en España, además de escenarios de defensa y ataque de instalaciones portuarias. Arquimea ha validado asimismo su comportamiento submarino, estabilidad en superficie y comunicaciones mediante radiofrecuencia y redes 4G/5G.

El ejercicio Repmus se ha consolidado como uno de los principales escenarios internacionales para experimentar con sistemas marítimos no tripulados. En esta edición participaron más de 130 empresas y 36 países, junto a fuerzas navales, organismos de la OTAN, universidades y centros de investigación.