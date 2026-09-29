El programa militar que más preocupa en Defensa sigue avanzando: entregada la unidad número 100 del 8x8 Dragón

El 8x8 Dragón es uno de los programas sobre los que pivota la modernización del Ejército de Tierra. Se trata del blindado destinado a sustituir a los veteranos BMR que todavía prestar servicio. Y es también una de las mayores preocupaciones del Ministerio de Defensa, que nunca ha conseguido que el proceso de entregas acompañe a las necesidades de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el programa ha alcanzado un nuevo hito en las últimas horas.

El consorcio Tess Defensa –liderado por Indra y que cuenta con GDELS-Santa Bárbara Sistemas, SAPA y Escribano M&E como socios– ha entrado este martes al Ministerio de Defensa un nuevo lote de 16 vehículos VCR 8x8, con el que el programa alcanza las 100 unidades suministradas. El acto se ha celebrado en las instalaciones de GDELS-Santa Bárbara Sistemas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

El avance llega después de una aceleración significativa de la producción. Durante los seis primeros meses de 2026, Tess Defence ha entregado 43 vehículos, más unidades que en todo 2025, cuando se suministraron 41. El consorcio asegura que la mejora responde al refuerzo de la colaboración entre sus socios y al incremento de la capacidad industrial nacional. El objetivo fijado ahora mismo es completar las 348 unidades contratadas antes de finales de 2028.

La llegada de nuevos vehículos permite además avanzar en las pruebas con las unidades del Ejército de Tierra. La Brigada de la Legión, en Viator (Almería), y el Regimiento de Ingenieros número 1, en Burgos, disponen ya de suficientes Dragón para realizar evaluaciones en condiciones similares a una operación real. El propósito es alcanzar la capacidad operativa inicial (IOC) a finales de 2026, un paso decisivo para consolidar su entrada en servicio.

El programa arrastra, no obstante, un importante historial de retrasos que ha obligado a revisar en varias ocasiones las previsiones iniciales de entrega y ha provocado varias broncas públicas de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la industria española de defensa. El contrato, firmado en 2020, contempla la entrega de 348 vehículos con un coste que se sitúa en torno a los 2.500 millones de euros.

Los números de este programa dan una buena muestra de por qué es uno de los que más preocupa en las plantas nobles de Defensa. Los demostradores iniciales llegaron con cuatro años de retraso. Después, tampoco se ha cumplido con el plazo de entregas pactadas de los blindados 8x8 Dragón ni en 2023, ni en 2024. En 2025 se produjeron las primeras entregas, pero muy por debajo de lo pactado inicialmente.